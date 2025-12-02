Loles León, silenciada por la familia de José Luis Gil sobre su estado de salud

José Luis Gil continúa con su recuperación tras el ictus que sufrió hace cuatro años, concretamente en noviembre de 2021. El afamado actor, que se coló en los hogares españoles por sus papeles en ‘Aquí no hay quien viva’ o ‘La que se avecina’, entre otros, está retirado del foco. Sigue lidiando con las secuelas del infarto cerebral, pero siempre con la mirada puesta en su ansiado regreso a los sets de rodaje. Un sueño para el que su hija Irene siempre ha pedido prudencia y paciencia, pues el proceso es lento, aunque hayan celebrado ya sus pequeñas victorias en la intimidad. Pero no desea tanto que el asunto sea público.

Es por ello que la familia del actor ha pedido prudencia a sus amigos a la hora de hablar de su estado de salud. No quieren que se especule sobre su situación, tampoco que surjan falsas noticias y bulos que pululan después por redes sociales como grandes verdades. Algunas incluso dañinas para el entorno más próximo al intérprete. No todo lo que se dice es cierto y la familia siempre se ha mostrado abierta a contextualizar, aunque sin entrar en demasiados detalles. Es por eso que piden silencio a terceros, como así han hecho con Loles León, quien ha confesado la entendible prohibición familiar.

Loles León no puede hablar de José Luis Gil

En la mente de muchos espectadores, Loles León siempre será la esposa de José Luis Gil. Al menos en la ficción, como el matrimonio formado por Paloma y Juan Cuesta en ‘Aquí no hay quien viva’. Pero, a pesar de todo, en la vida real son compañeros de trabajo y amigos. De ahí que ella se haya tenido que morder la lengua en su última aparición pública para no hablar de su compañero de reparto en numerosos proyectos. No porque no desee subrayar los avances en su recuperación tras el ictus que le obligó a retirarse de la interpretación, sino por respeto a la petición que le han hecho desde el entorno más cercano a su amigo.

Este lunes acudió a los Premios Spain Tavel en Madrid y aquí se enfrentó a las preguntas de los reporteros en el photocall. Como viene siendo habitual, se le pregunta sobre sus proyectos, algunas cuestiones de actualidad, sobre su familia o las Navidades, ahora que están calentando motores. Pero desde hace unos años no falta la pregunta sobre José Luis Gil. Ella ha tratado de esquivar muchas veces esta cuestión, pues no quiere convertirse en portavoz de algo que no le corresponde o poder caer en errores: “La familia no quiere que digamos nada”, ataja la cuestión para no entrar en ella.

Loles León en un momento de la entrevista Madres, desde el corazón

Sí que lo ha hecho en el pasado. Loles León se ha enfrentado a la pregunta sobre su compañero en un sinfín de eventos en estos años. Subrayaba la lentitud del proceso de recuperación y que “poco a poco” lo conseguirá. Dejaba claro que “lo que necesite para recuperarse lo tendrá”, pues la familia de José Luis Gil estaba volcada con él, al igual que otros muchos íntimos amigos. Le aconsejaba el año pasado que “primero él y después todo lo demás, no tiene que adelantar nada de lo que no pueda”, al hablar sobre su comentado regreso al trabajo. Ella subrayaba que “ojalá esté pronto ya recuperado”, pero ahora ya no lo dice, tan solo lo piensa y calla en público, por respeto a la familia de su amigo.