Lucas, de Andy y Lucas: confesiones, narices y un futuro en solitario

Han pasado más de dos décadas desde que aquel dúo salido de Cádiz irrumpiera en la escena musical española con su mezcla de rumba pop y baladas que se convirtieron en himnos de muchas generaciones. Andy y Lucas, inseparables en la memoria colectiva, parecían destinados a ser eternos. Sin embargo, el tiempo, las cicatrices -físicas y emocionales- y las distintas formas de entender la disciplina artística han hecho que hoy el foco se pose sobre Lucas, convertido en protagonista de su propia historia.

El cantante ha reaparecido en el programa "Me quedo contigo" de Mediaset Infinity donde se ha desnudado emocionalmente frente a la psicóloga Alicia González. Allí no solo ha hablado de su carrera y del incierto futuro del dúo, sino también de aquello que lo ha colocado en el ojo del huracán mediático: su nariz. Una parte de su anatomía que, tras una intervención mal seguida, ha terminado por convertirse en objeto de burlas, especulaciones y crueles chistes en redes sociales.

Una nariz convertida en trending topic

"Es de ser valiente estar aquí teniendo como tengo la nariz", ha declarado Lucas con la sinceridad que le caracteriza. Una frase que condensa lfo que ha supuesto este capítulo en su vida: un viacrucis de sangrados, cicatrices y constantes interrupciones en pleno rodaje, pero también un motivo de escarnio público.

Andy y Lucas Gtres

El propio artista admite que gran parte del problema fue suyo: «No fui buen enfermo". No siguió las recomendaciones médicas tras la operación y eso provocó que el resultado quirúrgico derivara en una forma irregular, casi surrealista, de la que todo el mundo opinó. En un país donde la ironía es un deporte nacional, su nariz se convirtió en trending topic. Y las redes, lejos de mostrar compasión, hicieron lo que mejor saben: convertir el dolor ajeno en espectáculo.

Lucas ha relatado con crudeza que incluso en la calle ha tenido que escuchar comentarios hirientes. El peor episodio, sin embargo, lo vivió delante de su hijo: "Me tiraron una bolsa de droga en la mesa y me dijeron: ‘Venga, vamos a probarla’". Una experiencia que habla del nivel de crueldad que puede alcanzar la percepción pública cuando la apariencia física se convierte en tema de debate nacional.

Pero el programa no ha girado únicamente en torno a su nariz. La otra gran confesión de Lucas ha sido profesional. Su decisión de emprender carrera en solitario, después de tantos años de éxitos compartidos con Andy, marca un antes y un después en la historia del grupo.

"Apoyar me apoya, pero Andy no vale para hacer eso. Hay que tener disciplina y Andy no la tiene", ha afirmado sin rodeos. Palabras que han resonado como un disparo en la memoria de quienes aún se emocionan al escuchar aquellas canciones de juventud. Lucas lo dice con convencimiento: cree que su compañero incluso se alegrará al verle actuar en solitario. Una declaración que, de confirmarse, marcaría el fin de una de las parejas musicales más icónicas de la música española reciente.