Lucas se regala un coche de alta gama tras adjudicarle deudas elevadas

Andy y Lucas, el dúo que marcó una generación, se ha disuelto y los cantantes se han declarado la guerra. A la vez que emprenden nuevos caminos profesionales y ya comienzan a promocionar sus trabajos en solitario, se enzarzan en un acalorado cruce de acusaciones. Son muchos los reproches personales, incluso las broncas que casi les hace llegar a las manos. También hay cuestiones económicas de por medio, reclamándose ambos sumas de dinero por una u otra cuestión. A ninguno le cuadran las cuentas, aunque se decía que el peor parado era Lucas González, quien estaba supuestamente acosado por las deudas.

Eso publicó la revista ‘Lecturas’ a principios del mes pasado, por presuntos problemas en sus inversiones inmobiliarias. Se aseguraba que tres de sus cinco propiedades contaban a día de hoy con hipoteca y que la falta de liquidez del artista habría puesto en riesgo su imperio. Se le adjudicaba una deuda de 400.000 euros y un pago de 2.300 euros al mes. Él lo negó y aseguró que sus cuentas están bien saneadas. Un testimonio que se vería reforzado ahora con la reciente adquisición de un coche de alta gama, del que ya presume en redes sociales.

El nuevo cochazo de Lucas en medio de la polémica

Mientras unos afirman que pasa apuros económicos y que sus números están escritos en rojo, él continúa cumpliendo sueños. El primero era sacar adelante su nuevo proyecto musical, los Pipicaca, enfocado a un público infantil. Otro arreglar su nariz con una nueva operación estética, algo para lo que ya tiene cita para después de Navidad.

Pero otro de sus deseos a cumplir era el ponerse al volante de un nuevo coche. Un cochazo. Pues se trata de un bólido de alta gama cuyo precio no es muy popular, de ahí que llame más aún la atención. Una que no ha querido acaparar el propio Lucas, sino que se ha realizado a través del perfil en redes sociales del concesionario Coches AMB en el que ha confiado su compra. Acudió personalmente a buscar su nueva joya a Arganda del Rey, en Madrid, y salió encantado al volante de su nuevo juguetito.

Se trata de un Porsche Panamera Turbo, cuyas llaves están en sus manos desde hace dos semanas, aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha dado a conocer. Lucas está encantado con su nuevo coche, el cual está valorado por encima de los 200.000 euros. Eso sí, él ha preferido optar por una medida de ahorro y decantarse por un vehículo de segunda mano. Una opción más barata que le hace disfrutar de la potencia y sus comodidades, pero a un precio más asequible, aunque aún privativo para muchos. Por supuesto, no se ha dicho el precio en el post que han publicado para celebrar que Lucas haya confiado en ellos para su adquisición. Tampoco los extra con los que cuenta el coche, lo que saciaría la curiosidad de muchos que ya andan preguntando.