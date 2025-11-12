Lucía Rivera rompe su silencio tras el accidente de su padre, Cayetano Rivera: "Todos somos humanos"

Cayetano Rivera sufrió un accidente de tráfico el pasado domingo 9 de noviembre por la noche. El torero se montó en una rotonda en la salida del Real Club Sevilla Golf, en Alcalá de Guadaíra, e impactó contra una palmera. Pese al impacto, el hermano de Fran Rivera salió ileso y no hubo heridos.

Primeras palabras de Lucía Rivera

Desde que se conoció la noticia, familiares y allegados del diestro han reaccionado públicamente al accidente de Cayetano, mostrando su apoyo al torero en estos momentos en los que vuelve a estar en el ojo del huracán mediático.

Así ha quedado el lugar del accidente de Cayetano Rivera: restos y palmeras derribadas tras dar positivo en alcoholemia Europa Press

La última en pronunciarse sobre el suceso ha sido su hija, Lucía Rivera, que no ha dudado en defender a su padre ante las cámaras. "Ya sabéis que nunca os voy a decir, me da pena que estéis esperando, gastando vuestro tiempo, sé que es vuestro trabajo y os respeto", ha comenzado diciendo la modelo, insistiendo en que "ya habló él, ya habló su abogado... ¿qué queréis que os diga yo?" y que "no voy a entrar ahí" porque "no os voy a añadir ni un titular más, son cosas de él".

Aún así, Lucía ha defendido que su padre "es una persona igual que todos, todos somos humanos", pero "de él resuena más porque es él, pero esto pasa todos los días, quizás deberíamos darle a la gente más libertad a la hora de ser, de equivocarse".

Se lo toma con humor

En otra intervención, Lucía Rivera ha vuelto a defender a su padre, insistiendo en que "es una persona como cualquier otra y ya está, y todos tenemos estos tipos de situaciones o sea, no huye de ser una persona él". La modelo, acostumbrada a las cámaras, se toma con humor que siempre le pregunten por sus padres. "Es que a mí hay algo en esto que me sigue haciendo gracia y es que vengáis a preguntarme a mí siempre por cosas de mis padres. Yo ya sabéis que estoy muy alejada de cualquier polémica", ha zanjado sobre el asunto, desvinculando a Blanca Romero, su madre, de lo que le ocurra a Cayetano.