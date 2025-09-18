Luz Casal: de su familia con tres padres a ser nombrada marquesa de la Luz y Paz

"El Hormiguero" termina su semana por todo lo alto con la visita de Luz Casal, una de las artistas más admiradas de nuestro país. La cantante se sienta con Pablo Motos para presentar "¿Qué has hecho conmigo?', su nuevo single y segundo adelanto de su próximo álbum.

Nombrada marquesa por Don Felipe VI

Luz Casal ha tenido una trayectoria impecable en el mundo de la música. Tanto es así, que el 19 de junio de este año Don Felipe VI, con motivo de su 10º proclamación ante las Cortes Generales, la nombró marquesa de Luz y Paz. Junto a ella, la Corona nombró como Grandes de España a Rafa Nadal, la fotógrafa Cristina García Rodero, el bioquímico Carlos López Otín y Jaime Alfonsín Alfonso, abogado y ex jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, por ser "exponentes de la excelencia, ya sea al servicio de la Corona o en el ámbito del pensamiento, la cultura, la ciencia, las artes y el deporte".

Este nombramiento pilló totalmente desprevenida a Luz Casal, que no dudó en agradecer horas después en redes este reconocimiento con una bonita reflexión. "Aquí tienen a una mujer cuyo estado actual es una mezcla de perplejidad, alegría, pudor y agradecimiento; a todo este revoltijo de sensaciones se suman las preguntas que varias veces me he hecho sobre el porqué y sobre todo si soy merecedora de esta distinción. Sé de donde vengo y tengo presente los valores que mis tres padres me enseñaron : la modestia, la lealtad, la importancia de la palabra dada; la entrega en el trabajo como el camino adecuado para alcanzar los sueños intuidos desde niña; el respeto y el amor al prójimo. Quizás, mi voluntarioso e indomable carácter me ha ayudado a poner en práctica esas lecciones de vida a la vez que he conseguido superar pruebas difíciles al tiempo que aprendí a saborear el éxito, a disfrutar de la amistad , del cariño del público y también de las pequeñas cosas. No sé si todo esto es o ha sido suficiente para honrarme con este título. Gracias ,Majestades, desde lo más profundo de mi corazón", escribió la artista.

Una atípica infancia

Tal y como explica ella misma en su reflexión, su infancia con tres padres marcó profundamente su forma de ser y de entender la vida. "En mi casa había dos hombres y mi madre. Hablar de una familia en la que hay tres padres todo el tiempo no era ni es especialmente común", reveló en una ocasión Luz Casal. "Aprendí a ser una persona que sabe que se puede amar de maneras muy distintas", señaló, confesando que "ha sido una lección de vida enorme". "Tuve tres padres: mi madre, José, mi padre biológico, y Máximo, que para mi padre fue su mejor amigo".

Luz Casal Gtres

En 2007 y 2010 fue diagnosticada de cáncer de mama. Durante esta época tan complicada, la música le salvó. "Pasas por un periodo de tu vida difícil. Hay gente que como yo, ese aparente drama, lo convierte en una experiencia vital dura, pero que intenta que no sea dramática", confesó. "Yo creo que lo he llevado bien. Durante los dos periodos de tratamiento, hice dos discos. La música fue importantísima"