La madre de Michu da las claves del testamento y por qué no deja nada a su hermana y su hija

Este martes 26 de agosto se ha abierto de forma pública el testamento deMichu. Aunque los interesados ya conocían las últimas voluntades de la joven, que perdió la vida a los 33 años por culpa de una enfermedad congénita que le provocó varios infartos. Después de unos días manteniendo el contenido del documento legal en secreto, desde ‘TardeAR’ se ha informado de cuáles eran las propiedades que atesoraba la ex de José Fernando Ortega, además de quién sería su beneficiaria. Y, para sorpresa de muchos, no sería precisamente su hija Rocío.

Desde el programa de Telecinco subrayaban que el testamento se realizó hacía muchos años, de ahí que Michu le dejase todo en exclusiva a su madre, Inmaculada. Nada a su hermana Tamara, la que ha batallado tanto por el honor de su hermana en los platós de televisión nada más enterrarla. Tampoco a su hija, quien estaría cubierta mediante la legítima. Lo referente a la niña, desde el citado programa, optaron por no tratarlo. Al menos no el punto que hace mención a los deseos sobre su custodia, que forma parte de las últimas voluntades.

La madre de Michu reacciona a la herencia de su hija

Con todo ello, Michu ha querido proteger a su madre, a sabiendas que ella haría todo lo mejor para su nieta. Es por eso que le dejaba todas sus propiedades, que se reducen a una casa, un coche y una moto. La vivienda fue una herencia que recibió junto a su padre y su hermana, a quienes le compró su parte para poder hacer uso de ella en exclusiva. El coche fue un regalo de José Fernando, mientras que la moto aún tiene letras por pagarse. Ahora todo esto pasará a manos de su madre, quien ya se ha pronunciado sobre la herencia en conversación con ‘Vamos a ver’, programa de Telecinco que ha logrado sus primeras declaraciones.

En ‘Vamos a ver’ han hablado con Inma. El periodista Manu del Valle desvela los detalles de su conversación: “Yo ayer pude hablar con ella y me comentó que no sabía nada de ese testamento. Sabe que existe y lo que había en él, pero que desconocía que le habían puesto todo a su nombre. Eso sí, deja muy claro para quién va a ser todo el día de mañana cuando ella falte. También nos comentó que no le sorprende que no le haya legado nada a su hermana Tamara y tampoco la reacción que tuvo esta al recibir la noticia”. Inma reconoce que el testamento se hizo “hace muchísimos años, con 27 años lo hizo, antes de dar a luz”. De ahí que no le haya dejado sus propiedades a su hija, pero su abuela ya deja claro que “yo se lo pondré a Rocío porque es la que necesitará un techo el día de mañana”.

La primera en reaccionar a la apertura del testamento de Michu fue su propia hermana. Tamara conoció por ‘TardeAR’, y no por la vía legal o por su propia familia, que todo sería legado a su madre Inma. Este desconocimiento del contenido, una semana después de estar en poder de los interesados, dibuja la distante relación en la familia. “¿A mi madre? Ah, bueno, bueno, vale, si de todas maneras… ¿seguro? ¿Pero seguro, seguro? Es que mi madre no lo sabe. Yo me estoy enterando ahora. A ver, que da igual, que de todas maneras si es a mi madre, es como si fuese a mí, porque yo estoy en la casa”. Sus palabras fueron muy criticadas, pues hace mención a que parte de lo heredado será para ella, pero no se acordó de nombrar a su sobrina en ningún momento, motivo por el que decía que iniciaba su vendetta mediática contra los Ortega Cano.