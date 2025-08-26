El maestro Joao, ahora Benita, asegura que tuvo una noche de sexo con Camilo Sesto

Sorpresa escandalosa. Nadie lo sabía hasta que uno de los protagonistas decidió desvelar un secreto que llevaba guardado desde hace décadas. Benita, antaño el Maestro Joao, soltó la bomba durante el programa de TVE “Pasa sin llamar”, y dejó a todos los presentes con la boca abierta. En una de las secciones del espacio, “Yo nunca”, preguntaron a los colaboradores e invitados si alguna vez secciones habían acostado con un famoso, y la vidente, ahora reconvertida en mujer, contestó: “tuve un encuentro sexual con Camilo Sesto, fue solamente una noche. Nos conocimos en un disco pub y ninguno de los dos habló jamás de aquello”.

Lydia Lozano, presente en el plató, y que fue íntima amiga de Camilo, puso cara de asombro pero no desmintió a Benita. Algo debía saber cuando calló y no dijo nada. Con esa declaración, evidentemente, la futuróloga daba a entender que el cantante tuvo algunos escarceos homosexuales, algo que no se ha demostrado jamás.

Una fuente del entorno de Lourdes Ornelas, el último amor conocido del artista y madre de Sheila Devil ( antes Camilo Blanes), nos llega el enfado de la mexicana contra Benita. No se cree lo que ha contado y considera que es una fantasía para conseguir estar en un primer plano de la actualidad. Y no entiende que a estas alturas de la vida y considera Camilo fallecido se especule con su orientación sexual.