Maite Galdeano, en el hospital, según ella, por culpa de Sofía Suescun

La guerra continúa en el seno familiar y parece recrudecerse este verano. Después de unos meses de silencio y aparente paz, el paso por el hospital de Christian Suescun ha desatado de nuevo la polémica. Se queja de que su hermana, Sofía Suescun, no ha estado a su lado y que ni tan siquiera se ha preocupado por él, mientras que su madre, Maite Galdeano, sí ha dado el paso, aunque estaban distanciados. Ahora, madre e hijo presentan un frente común contra la influencer, además de su pareja, Kiko Jiménez. Un cuarteto que encantado entra al trapo y se enzarzan en una amarga batalla entre cruce de acusaciones y durísimos reproches.

Tal es la tensión, que la matriarca ha terminado en el hospital. Pero mientras es atendida por los médicos antes su revés de salud, no cesa en su empeño en poner en jaque a su hija, acusándola incluso de ser la responsable de que haya tenido que acudir de urgencias en busca de auxilio profesional. Un entuerto que lleva un año copando titulares que comenzó cuando la madre denunció públicamente que su hija le había dejado en la calle, tras cambiar las cerraduras de la casa que compartían en Madrid, señalando como culpable a su yerno. Ahora, se busca la vida en Murcia, pero sigue lanzando misiles contundentes y certeros.

Maite Galdeano, en el hospital culpando a Sofía Suescun

La estrella de los platós de Telecinco ha estado unos meses alejada de sus hijos. El problema de salud de Christian le ha hecho acercar posiciones, pero no con Sofía y Kiko, a quienes entiende como culpables de todos sus males y su propio declive personal. Uno que le ha llevado ahora al hospital, desde donde reaparece con una imagen que ha impactado a propios y extraños en las redes sociales. No solo por el estado en el que se muestra, sino también por la rotunda afirmación que realiza que aviva la guerra con quien fuese su niña y gran orgullo.

Maite Galdeano en el hospital TikTok

Con camisola y mascarilla negra cubriéndole el rostro, Maite Galdeano muestra a sus seguidores que incluso los médicos le han colocado una vía para recibir tratamiento ante su revés de salud. “Esto es lo que provoca mi hija. Tanto hemos sufrido luchando solas ante las injusticias de la vida para que ahora me abandones. Pienso cada día en ti, hija. Ojalá algún día ser lo que siempre fuimos: mamá e hija. Hoy estoy en el hospital por un bajón que me ha provocado la ansiedad de no saber de ti. Te espero, hija. Siempre estaré para ti. Algún día volverás a mis brazos”, suplica atención Maite Galdeano, ante el perpetuo silencio de la influencer y estrella de los realities de Telecinco.

En medio de esta delicada situación familiar y con sus miembros distanciados, entra en juego también la madre de Kiko Jiménez. Carmina no quiere quedarse fuera del negociado y lejos de tratar de apaciguar las aguas y tratar de encontrar un punto de inflexión, aviva la guerra: “Amo a mi nuera, porque es el amor de mi hijo y mi hijo es el amor de mi vida. Y no solo es mi nuera, también es mi hija”. Estas palabras, dadas las circunstancias, han destrozado a Maite Galdeano.