Makoke cancela su boda con Gonzalo por un motivo de peso

Noticia de última hora que amarga la recta final de la tarde de este jueves 21 de agosto. La boda de Makoke y su novio, Gonzalo, se ha cancelado. Un anuncio que ha pillado a todos por sorpresa y que muchos han atribuido en un principio a los rumores que sobrevuelan a la pareja. Son muchos los dimes y diretes que se han ido propagando en los platós de televisión, aunque a ninguno de ellos han dado importancia los protagonistas, entendiendo que son los nervios por su inminente boda. Una prevista para el próximo 12 de septiembre, pero que finalmente no se celebrará.

Así lo ha anunciado a través de sus redes sociales la propia Makoke en un improvisado comunicado. Lo hace preocupando a todos sus seguidores desde un primer momento, al decir “cancelar”, cuando más tarde matiza que se refiere a “posponer” la boda. Sí que sigue en pie su deseo de ser la esposa de Gonzalo, aunque su paso por la vicaría deberá esperar. Y no precisamente por ningún rumor que les pise los talones o las crisis que dicen que atraviesan cada pocas semanas. Se trata de un motivo de peso. Una cuestión de salud.

Makoke cancela su boda semanas antes del ‘sí, quiero’

Tres semanas antes del feliz momento que llevaba meses planeando, Makoke ha dado a conocer la noticia de la suspensión de su enlace. La ceremonia estaba prevista para el 12 de septiembre, en un acantilado frente al mar Mediterráneo en la isla de Ibiza, donde se conocieron. Un plan idílico al que no le faltaba detalle y al que había sido convocado un nutrido grupo de rostros conocidos del mundo cuore y televisivo, además de familia y amigos. Todos ellos ya conocen las circunstancias en las que se ha producido la cancelación.

“Tengo que aclarar que el motivo de cancelar la boda es únicamente de salud de un familiar muy cercano, pido respeto máximo, ya que lo estamos pasando muy mal”, despeja las dudas iniciales tras filtrarse la noticia de la cancelación de sus planes de vestir de blanco. Surgían varias teorías, pero sobre todo se propagaba la preocupación por cómo se encontraban los novios al romper su compromiso. Pero Makoke prometía que su relación seguía intacta: “Con mi futuro marido estamos más unidos que nunca y está a mi lado. Pido Respeto, por favor”, remataba la colaboradora de televisión.

Una familiar ha caído enfermo y ahora la preocupación de Makoke y Gonzalo es más velar por él que escenificar una fiesta por su amor. La boda tendrá que esperar. Pero no cancelan el enlace, aunque así lo dijo en un primer momento Makoke, pues en realidad la emplazan para más adelante cuando haya pasado el temporal médico que les rodea: “La boda no se cancela, se pospone. El motivo es familiar y de salud, Gonzalo, mi familia y yo estamos más unidos que nunca”, matiza Makoke. Es contundente en su unión, aunque no deja tranquilo a nadie con su anuncio, especialmente sabiendo que alguien cercano a ellos está pasando apuros de salud.