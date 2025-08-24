Makoke se derrumba al explicar por qué cancela su boda

Makoke y su pareja Gonzalo Fernández tenían previsto casarse el 12 de septiembre de 2025 en la Hacienda Na Xamena, un enclave romántico en Ibiza, lugar donde comenzó su relación. Esta misma semana, el programa "TardeAR" anunciaba que la boda había sido cancelada. Tras la sorpresa, la exconcursante de Supervivientes, que en los últimos meses se había mostrado feliz con los preparativos, desmintió que fuera una cancelación definitiva o que hubiese crisis de pareja.

Makoke emite un comunicado urgente tras cancelar 'in extremis' su boda con Gonzalo Europa Press

En sus redes sociales aclaró que el enlace solo se pospone y adelantó que los motivos son familiares y de salud, pero aseguró que ella, su pareja y las familias están "más unidos que nunca". El sábado, en el plató de Aires de Fiesta, explicó con detalle que se trata de "una decisión familiar" tras recibir una lamentable noticia, y calificó lo ocurrido como “un mazazo” emocional.

"Yo hasta este jueves no supe que la boda se tenía que cancelar. -contó derrumbada- El mismo jueves me enteré de esta triste noticia de mi familia e inmediatamente avisé a los invitados. Yo en ese mismo momento perdí las ganas de celebrar nada, y según tuve claro que no iba a celebrarse la boda escribí a todo el mundo (...) Yo hasta el martes era la persona más feliz del mundo, le decía a la gente que estaba a mi alrededor que era demasiado feliz, que ni me creía que las cosas me estuviesen yendo tan bien. Yo hasta me pellizcaba porque no podía ser que estuviese tan feliz. Pero la vida es así, en la vida pasan estas cosas".

Desveló, guardando en todo momento la identidad de la persona afectada, que habían acudido a la Clínica de la Universidad de Navarra por un asunto de salud que está en proceso de control. Aunque su intención es seguir adelante con la celebración, aclaró que por ahora no hay nueva fecha confirmada. "Solo quiero que pase esta pesadilla, que seguro que pasará pronto y que el año que viene podamos celebrar esa boda tan deseada".

Makoke y Gonzalo en una imagen de archivo Gtres

Aprovechó también para dejar claro que está con Gonzalo en este duro momento y que "se está portando súper bien, me está ayudando a estar, apoyándome mucho y estamos más unidos que nunca". "Gonzalo se lo ha tomado como yo, está muy triste, pero os puedo asegurar que nos vamos a casar, no me ha dado tiempo aún a pensar en otra fecha, pero se va a hacer. Esto nos está uniendo aún más, se está portando increíblemente bien y está aún más unido a mi familia. Estoy orgullosa de él, cada día le quiero más y estoy deseando poder casarme con él cuando todo esto pase (...) He recibido llamadas de muchas personas, de las que me importan, tanto del entorno de Gonzalo como del mío. Mis amigas están a muerte conmigo y me apoyan como siempre. Arancha (de Benito) está conmigo y siento su cariño, estamos todos muy bien arropados, muy bien rodeados".