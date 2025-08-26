Makoke y Gonzalo reaparecen juntos tras cancelar su boda: "Estamos todos muy tristes por la situación"

El 12 de septiembre de este año prometía ser uno de los días más felices de sus vidas para Makoke y Gonzalo. La pareja tenía previsto dar el "sí, quiero" en dos semanas en Ibiza, en una boda organizada en tiempo récord tras el paso de la televisiva por "Supervivientes". Finalmente, Makoke y Gonzalo han pospuesto su enlace matrimonial in extremis por un importante motivo de salud de un familiar, noticia que confirmaba la colaboradora de televisión a través de un breve comunicado en redes el pasado jueves 21 de agosto: "La boda no se cancela, se pospone. El motivo es familiar y de salud. Gonzalo, mi familia y yo estamos más unidos que nunca".

Primera reaparición juntos

Tras el revuelo que ha supuesto la noticia, días después de confirmar que se posponía la boda, Makoke y Gonzalo han hecho su primera reaparición ante los medios, mostrándose ante las cámaras más unidos que nunca frente a la adversidad.

Primeras imágenes de Makoke y Gonzalo tras cancelar su boda: "Estamos muy tristes, pero unidos" Europa Press

"No, yo estoy triste. Estamos todos muy tristes por la situación que tenemos ahora mismo, pero bueno, unidos y llevándolo lo mejor posible hasta que pase lo que tiene que suceder para que se cure", ha confesado Gonzalo al ser preguntado por la cancelación de su boda.

Por su parte, Makoke ha insistido en que la boda sigue en pie: "Por supuestísimo, ya lo dije ayer y todo sigue para adelante. Todo igual, lo que pasa es que ahora mismo ha surgido un problema de salud".

Un problema de salud familiar

Tal y como desveló Makoke en su primera entrevista en "Fiesta" tras la cancelación de su boda, se trata de un problema de salud familia. "No quiero entrar en cuál es el problema de salud que nos ha afectado, solo quiero decir que no es algo mío y por respeto a la persona, que no quiere que se sepa, no voy a contar nada. Hemos estado en la clínica de Navarra en la que todo se va a controlar. Solo quiero que pase esta pesadilla, que seguro que pasará pronto, y que el año que viene podamos celebrar esa boda tan deseada que queríamos hacer", explicó sobre lo ocurrido el domingo en el programa de Telecinco, arrojando luz al asunto.