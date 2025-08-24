Makoke, totalmente abatida, se confiesa tras cancelar su boda con Gonzalo: "Solo quiero que pase esta pesadilla"

Makoke es una de las protagonistas indiscutibles de la crónica social de nuestro país por haber tenido que cancelar su boda con Gonzalo, programada para el 12 de septiembre en Ibiza. Fue el jueves 21 cuanto tuvo que tomar esta dolora decisión y confirmó la noticia en su perfil de Instagram a través de un breve comunicado. "La boda no se cancela, se pospone. El motivo es familiar y de salud. Gonzalo, mi familia y yo estamos más unidos que nunca", rezaba el mensaje.

El duro momento de Makoke

Esta tarde, Makoke ha reaparecido en el programa "Fiesta" por primera vez desde que anunció que se posponía su boda con Gonzalo y ha arrojado luz al asunto, eso sí, sin entrar en detalles íntimos de la familia.

"Yo hasta este jueves no supe que la boda se tenía que cancelar. El mismo jueves me enteré de esta triste noticia de mi familia e inmediatamente avisé a los invitados. Yo en ese mismo momento perdí las ganas de celebrar nada, y según tuve claro que no iba a celebrarse la boda escribí a todo el mundo (...) Yo hasta el martes era la persona más feliz del mundo, le decía a la gente que estaba a mi alrededor que era demasiado feliz, que ni me creía que las cosas me estuviesen yendo tan bien. Yo hasta me pellizcaba porque no podía ser que estuviese tan feliz. Pero la vida es así, en la vida pasan estas cosas", ha explicado la televisiva en el programa de Telecinco.

Makoke y Terelu en "Fiesta" Telecinco

"No quiero entrar en cuál es el problema de salud que nos ha afectado, solo quiero decir que no es algo mío y por respeto a la persona, que no quiere que se sepa, no voy a contar nada. Hemos estado en la clínica de Navarra en la que todo se va a controlar. Solo quiero que pase esta pesadilla, que seguro que pasará pronto, y que el año que viene podamos celebrar esa boda tan deseada que queríamos hacer", ha confesado Makoke sobre el duro momento familiar que atraviesa.

Gonzalo se ha convertido en su mayor apoyo tras este varapalo familiar. "Gonzalo se lo ha tomado como yo, está muy triste, pero os puedo asegurar que nos vamos a casar, no me ha dado tiempo aún a pensar en otra fecha, pero se va a hacer. Esto nos está uniendo aún más, se está portando increíblemente bien y está aún más unido a mi familia. Estoy orgullosa de él, cada día le quiero más y estoy deseando poder casarme con él cuando todo esto pase (...) He recibido llamadas de muchas personas, de las que me importan, tanto del entorno de Gonzalo como del mío. Mis amigas están a muerte conmigo y me apoyan como siempre. Arancha (de Benito) está conmigo y siento su cariño, estamos todos muy bien arropados, muy bien rodeados", ha revelado sobre el cariño recibido tras posponer su boda.

Nueva fecha a la vista

"El hotel donde nos casamos ha tenido una reacción maravillosa, digna de mención, no ha habido ningún problema para posponerlo, ni de catering, ni de músicos, ni de wedding planner... todo el mundo me lo ha puesto fácil y me he sentido muy apoyada por todos. La boda la celebraremos en un año porque queremos que sea en Ibiza, es nuestro lugar, y tiene que ser en verano con buen tiempo, porque en nada llega el frío", ha revelado Makoke sobre su enlace en "Fiesta".