En vídeo
El mal trago de Sebastián Yatra al ser preguntado por Aitana y Plex
El cantante ha tenido que enfrentarse a incómodas pregustas sobre su exnovia y su nueva pareja en la alfombra roja. No sabía dónde meterse
Aitana Ocaña y Plex jugaron mucho al despiste cuando comenzaron los rumores de noviazgo. Sus citas por dispersos lugares del mundo hicieron sospechar, pero ellos negaron al principio para después confirmar que sí, que han iniciado un romance y poco o nada les importa las críticas que han cosechado. No a todos les gusta la pareja que conforma la cantante catalana y el controvertido youtuber, especialmente por cómo él plantó de malas formas a su ex por la artista. Pero ella también tiene algunos exnovios pasándolo mal ahora mismo.
Quizá Sebastián Yatra no lo pase mal por ver a su ex junto a un nuevo amor, pues bien podría haberla superado. Eso tan solo él lo sabe y bien se lo guarda en sus adentros. Pero lo que no puede negar es que ha pasado un mal rato en la alfombra roja, cuando se ha presentado frente a las cámaras en el FesTVal de Vitoria, ante el estreno de una nueva temporada de ‘La Voz’. Aquí no se le preguntó tanto sobre su papel de coach en el talent de Antena 3, sino más por los movimientos que protagoniza su ex y el youtuber.
Yatra, incómodo al oír hablar de Aitana y Plex
La nueva edición de ‘La Voz’ ha sido presentada en la fiesta grande de la televisión en Vitoria. Aquí se han dado cita Eva González, como conductora del espacio, así como los cuatro coach de esta temporada: Mika, Malú, Pablo López y Sebastián Yatra. Este último no solo respondía a preguntas sobre su trabajo al servicio del programa, sino también por los avatares de su propia vida sentimental, además por la ajetreada que mantiene su exnovia, Aitana, ahora con Plex.
Aitana no se está escondiendo lo más mínimo ya con su amado y presume de planes en Indonesia, ya sin ocultar que está enamorada. Ya ha pasado por otros rincones del planeta con el youtuber, pero entonces quería hacer ver que eran solo amigos. Pocos fueron los que se lo creyeron. Tampoco Sebastián Yatra, a quien no le apetece lo más mínimo tener que tratar este asunto con los micrófonos ávidos de una nueva polémica a la que dar cuenta.
No quiere oír hablar de Aitana ni su chico. Tampoco del momentazo durante su último concierto, cuando la catalana cantaba el himno ‘Son mis amigos’ de Amaral y al llegar al punto en el que dice “Sebas se marchó a Buenos Aires’ hizo un gesto de despedida al público. Fue muy comentado, pero no por el aludido, que prefiere guardar silencio. Al preguntarle por esto, se mordió la lengua y se marchó. No a la capital argentina precisamente como dice la canción, sino escoltado por su equipo de seguridad. “¡No le vas a grabar más, no le vas a grabar más!”, decía a modo de chanza Pablo López para destensar el ambiente.
✕
Accede a tu cuenta para comentar