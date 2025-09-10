De su "maldición" con Carlo Costanzia al "machista" de Kiko Matamoros: así habla Mar Flores de los hombres que han pasado por su vida

Este miércoles 10 de septiembre ha llegado a las librerías de todo el país “Mar en calma” (La esfera de los libros), las esperadas memorias de Mar Flores. A lo largo de 42 capítulos y 256 páginas, la modelo recorre los momentos más destacados de su vida, los que la han convertido en la mujer que es hoy, haciendo especial hincapié en las épocas más oscuras de su vida.

La de los años noventa fue una etapa en la que, según el prólogo del libro, “se priorizaron sus relaciones sentimentales” a su carrera profesional, y fue “vapuleada y acosada”, víctima de la “tiranía de una sociedad nada benévola con el género femenino”.

El gran amor de su vida

La madrileña no se deja nada en el tintero, ni siquiera los nombres de los hombres más polémicos que han pasado por su vida. Por supuesto, dedica varios capítulos a Fernando Fernández Tapias, Cayetano Martínez de Irujo, Carlo Costanzia, Alessandro Lequio o Javier Merino, al que define como “el gran amor de mi vida” y un padre ejemplar, incluso para un hijo que no era suyo, Carlo. Asegura que se separaron por desgaste, por desamor, y que no hubo ningún oscuro motivo detrás. De hecho, a día de hoy, mantienen una relación cordial, sobre todo por el bien de los hijos que tienen en común.

Mar Flores y Javier Merino en los Premios "Dedales de Oro", el pasado mes de junio larazon

La traición de Kiko Matamoros

Palabras mucho menos amables dedica a otros amantes de los que no guarda un buen recuerdo. De Cayetano Martínez de Irujo lamenta que su clasista familia nunca la aceptara, desvelando que la duquesa de Alba jamás se refirió a ella por su nombre, sino como “la modelo” con un tono muy despectivo. Aunque agradece que Alessandro Lequio la ayudara a encontrar a su hijo cuando su padre se lo llevó a Italia, jamás le perdonará que participará en la publicación de sus imágenes en la cama de un hotel, un filtración de la que ella acusa al italiano, a Coto y Kiko Matamoros y a su exmarido Carlo.

Mar Flores y Kiko Matamoros Gtres

Fue la traición de Kiko Matamoros la que más le dolió, puesto que la entendió como algo “personal” en tanto en cuanto era el marido de su hermana mayor y el padre de sus sobrinos. Mar empezó a ver comportamientos en él que no le gustaban y advirtió a su hermana, pero no fue hasta 1998 cuando Marián y Kiko tomaron caminos separados: “Mi excuñado estaba comportándose fatal con mi hermana mayor, a la que yo adoro, y estaba siendo machista e injusto”.

Su infierno junto a Carlo Costanzia

Pero es su primer marido, Carlo Costanzia, quien peor parado sale en sus memorias. Le acusa de haber secuestrado a su hijo, de amenazarla en repetidas ocasiones e incluso deja entrever que no se portó nada bien con ella durante su matrimonio, que considera una “maldición”: “Recuerdo que, un día, tras una fuerte pelea con el padre de mi primer hijo, mi hermana me aconsejó poner una denuncia (...). Eran otros tiempos, pero era igual de doloroso y desgarrador que hubiera resultado hoy. ¿Pondrían hoy en día en duda un testimonio como el que yo por entonces contaba y vivía?”.

En parte, le culpa de la “complicada relación” que durante años ha mantenido con su hijo Carlo. En varios capítulos, Mar reivindica su papel de madre, en lo que parece un mensaje enviado más a su hijo que a los lectores, un recordatorio de que fue ella quien estuvo ahí cuando más lo necesitó: “Con su padre ahora se lleva bien. O, al menos, eso parece. Yo soy la mala, la que llevó la parte dura de la situación, y comprendo que nuestra relación se haya resentido por ello. Pero quien sacó a mi hijo de las drogas y más recientemente de la cárcel fui yo”.

Carlo Costanzia y Mar Flores en 'DecoMasters' Instagram

Flores se ha sentido juzgada y catalogada como una mujer interesada a ojos de una sociedad que solo había escuchado una parte del relato, la de los hombres que pasaron por su vida: “España entera decía de mí barbaridades. Me destrozaron, se repartieron dinero a mi costa como bandoleros (...). A mí me vinieron a buscar, pero se me tachó de buscona”. Un “acoso y derribo bestial” que la llevó a pasar por las horas más oscuras de su vida.