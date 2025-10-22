Manu Ríos: el meteórico ascenso de la ficha roja de Parchís

Este miércoles, las estrellas invitadas a ‘El Hormiguero’ sonBlanca Suárez y Manu Ríos. La pareja de actores acude a charlar con Pablo Motos y enfrentarse a las fechorías de sus colaboradores, con motivo del estreno de la segunda temporada de ‘Respira’ en Netflix. Una serie de televisión basada en los profesionales de un hospital que viven un sinfín de desventuras con sus pacientes, pero sobre todo entre ellos. Sobre esto hablarán los actores, pero su visita al plató de Antena 3 es ideal para conocerles un poco más de cerca.

Por ejemplo, Manu Ríos lleva unos cuantos años escalando posiciones en el mundo de la interpretación. Desde que se diese a conocer en la serie ‘Élite’, su popularidad ha crecido como la espuma. Y eso que ya era un viejo conocido para muchos, especialmente en el universo virtual, donde gozaba la condición de influencer mucho antes de conquistar los sets de rodaje. Pero su fama viene de aún más lejos, de antes de ser actor o influencer. Y es que también ha probado suerte en el terreno musical, metiéndose en el bolsillo una horda de incondicionales.

El currículo atípico de Manu Ríos

Aunque haya quien le esté descubriendo ahora, también los habrá que se sorprendan a volverse a encontrar con él. Y es que ya se hizo un hueco en nuestros hogares por su amplio pasado en televisión, así como su faceta como estrella musical infantil. Nació el 17 de diciembre de 1998 en Calzada de Calatrava, Ciudad Real, donde comenzó a hacer sus primeros pinitos como artista.

Aquí subía vídeos a YouTube haciendo versiones de sus artistas favoritos, a la vez que fichaba con tan solo 9 años por el programa ‘Cantando en familia’ de Castilla-La Mancha. Después llegaron muchos otros, como el talent show ‘Cántame cómo pasó’, ‘Tú sí que vales’, ‘Got Talent’, entre otros. Pero quizá lo más curioso que reza en su currículo artístico es haber sido la ficha roja en el reencuentro que Parchís realizó en 2012. Así continuó formándose en distintas disciplinas, mientras se presentaba a castings que le abrieron la puerta a su primer trabajo como actor en la serie ‘El chiringuito de Pepe’. Después llegaría su gran salto a ‘Élite’, lo que catapultó su carrera.

Su belleza era evidente, al igual que su talento. No solo tenía una voz angelical, sino que también destacó por sus contorneos. Se formó en baile contemporáneo, danza urbana o teatro musical para conseguir cumplir sus sueños. En redes sociales comenzó a tener cada vez más presencia hasta convertirse en influencer y, de ahí, llegaron las mejores propuestas, siendo ahora una estrella de Netflix, con varios títulos de éxito en su currículo. Por supuesto, además de actor, ahora se lo rifan como modelo y reclamo publicitario, siendo muchas las firmas que desean asociar su rostro a sus productos en busca de clientes afines. Está imparable.