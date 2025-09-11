Mar Flores ajusta cuentas con Ana Obregón tras su conflicto

Mar Flores se está recorriendo los platós llevando sus memorias a todos los rincones. La tarea de promoción de su biografía le hace hablar abiertamente sobre los capítulos más controvertidos de su vida, esos que no ha querido tratar antes en público. Pero se ha armado de valor para poner en su sitio a todas las personas que han pasado a lo largo de sus 56 años de vida. Unos salen agraciados y tiene de ellos bonitos recuerdos. Con otros lava sus trapos sucios removiendo lo sucedido y haciendo a la audiencia testigo de su vendetta.

Este es el caso de Alessandro Lequio, el que más frente ha presentado estos días ante la revelación de algunos episodios en los que él es protagonista. Niega gran parte de la narrativa, acusando a la modelo de emplear mucha imaginación e inventiva a la hora de recordar sus vivencias. Mientras él desmontaba su versión desde ‘El tiempo justo’ en Telecinco, la modelo ajustaba cuentas por su lado desde Antena 3, en ‘Y ahora Sonsoles’. Con ella ha repasado toda su vida, desde la vertiente profesional a la amorosa. La anunciaron como nueva colaboradora estrella y no esquivaron el papel de Ana Obregón en su historia. Su nueva compañera.

Mar Flores se enfrenta a su pasado conflictivo con Ana Obregón

Ana Obregón trabaja como colaboradora al servicio del programa de Sonsoles Ónega. Este jueves no estaba en plató, seguramente sí mañana para responder a todo lo que ha escuchado. Es mucho. Desde el programa han rescatado del olvido declaraciones de su colaboradora en las que no dejaba en buen lugar a Mar Flores. En su día fueron enemigas y no lo disimulaban: “Estoy contra la gente que toma el pelo a toda España y apoyo a la gente que trabaja y es honesta. Estoy en contra de la gente que no tiene ética”, muestran lo que dijo en los 90 la también bióloga de la modelo.

La expareja de Alessandro Lequio siempre ha defendido al padre de su hijo, de ahí que se convirtiese en protagonista de la guerra con Mar Flores. Ahora ella, al escuchar estas palabras, recuerda cómo “hubo un momento que estaba metida en un hospital y no sé si lo que escribió en su día un medio es verdad, pero he visto unas fotografías en las que Ana estaba en una fiesta apoyando a Coto Matamoros y fue en una fiesta en la que se pusieron la camiseta de la portada que me llevó a la UCI”, rememora el episodio en el que se tomó pastillas en exceso.

“No sé si es verdad o no, pero prefiero quedarme con lo que ella me dedica porque ella es una persona trabajadora, tiene un recorrido profesional muy bueno, como yo, tuvo un hijo maravilloso, como yo, y por qué va a insultar una mujer a otra mujer. Prefiero pensar que no me insultó y que no pasó lo de esa fiesta. Yo en ese momento estaba metida en un hospital”, trata restar importancia, después de tirar de la manta. Entiende que “sería que quería apoyar al padre de su hijo. Está muy bien defenderle, pero no machacando a una mujer que no ha hecho nada. Ellos ya lo habían dejado. Quiero pensar que Lequio le fue a contar historias y ella le fue a defender, porque si no, yo no encuentro sentido a que una mujer inteligente ataque a otra”, señala.

Sonsoles Ónega le ha planteado a Mar Flores otros titulares y declaraciones del pasado de Ana Obregón en su contra. Por ejemplo, aquella vez que dijo “Mar, si juegas a algo, atente a las consecuencias”. La modelo no sabe a qué se refiere y tampoco recuerda haber visto esa portada antes, pero sí la que dio Lequio al decir “le he dado a Mar lo que se merece”. Así le exponen varias, a lo que finalmente termina estallando: “Me vas a perdonar, ¿por qué una mujer se tiene que atener a las consecuencias de algo? ¿Me explicas por qué a un señor así se le da plataforma y voz? ¿Qué me merezco? Qué me insulten, maltraten, que me quiten a mi hijo, que me quite la vida… de este señor he visto imágenes en las que se pone muy nervioso en la televisión. A lo mejor tiene que ir a terapia a que le quiten esa agresividad”, sentencia.