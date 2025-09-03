Mar Flores anuncia por sorpresa la publicación de sus memorias: "Hablará de todos los hombres de su vida"

Justo el mismo día en que su imagen aparece en la portada de una conocida revista, disfrutando de un baño en la playa en compañía de un hombre, Mar Flores sorprende desde sus redes sociales con un anuncio cargado de emoción. La modelo y empresaria ha querido compartir con sus seguidores la llegada de su proyecto más personal: la publicación de sus memorias. Bajo el título “Mar en calma”, el próximo 10 de septiembre llegará a las librerías un libro en el que se sincera sobre los episodios más trascendentes de su vida, tanto en el terreno profesional como en el personal.

A sus 56 años, y tras una existencia marcada por luces y sombras, Flores ha decidido abrir su corazón y relatar, con voz propia, los capítulos que la han definido y transformado. Sin disfrazar los momentos complicados ni ocultar las etapas en las que sintió que las fuerzas le fallaban, la exmodelo ofrece una mirada íntima a esa travesía que la ha llevado a convertirse en la mujer que es hoy. “El 10 de septiembre sale a la luz “Mar en calma”, mis memorias. Un libro en el que comparto mi historia, mis vivencias y mis aprendizajes. Un viaje de recuerdos y emociones escrito desde la calma y la verdad. Espero que cada página os acerque un poco más a mí y a todo lo que me ha traído hasta aquí”, ha escrito ella misma, en lo que de momento son las únicas palabras públicas sobre este esperado lanzamiento.

Lo cierto es que, en los últimos años, Mar Flores se ha mostrado especialmente discreta respecto a su vida privada, rehuyendo declaraciones y evitando alimentar titulares. Sin embargo, todo apunta a que en estas páginas se permitirá una excepción, abriendo las puertas a su intimidad y repasando los vínculos sentimentales que han marcado su trayectoria. Así lo adelantaba la periodista Isabel Rábago en el programa Espejo Público, asegurando que la autora hablará “de todos los hombres de su vida”.

De este modo, la expectación es máxima ante la posibilidad de que el libro dedique espacio a sus romances más mediáticos: desde Carlo Costanzia, padre de su hijo mayor y con quien vivió una relación tan intensa como tormentosa, hasta Cayetano Martínez de Irujo, Fernando Fernández Tapias, Alessandro Lequio o Javier Merino, con el que compartió 24 años de matrimonio y cuatro hijos en común. También podría tener su hueco Elías, su última pareja conocida, con la que mantuvo una relación de ocho años salpicada de idas y venidas hasta la ruptura definitiva.

Y quizá, como broche final, Flores se anime a hablar de su faceta más reciente y tierna: la de abuela. Una nueva etapa que ha llegado de la mano de su hijo Carlo y Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, lo que la ha vinculado de manera inesperada a una de las sagas más mediáticas de nuestro país. Un capítulo que mostraría a una Mar Flores renovada, en paz con su pasado y mirando al futuro desde esa calma que ahora da nombre a sus memorias.