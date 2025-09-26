Mar Flores se harta de poner buena cara y reparte leña contra Terelu Campos: "¿Para qué me voy a hacer la tonta?"

Mar Flores se ha cansado de la diplomacia, de sonreír ante los ataques y de guardar silencio delante de las cámaras. La publicación de sus memorias, “Mar en calma”, ha revolucionado la calma familiar y, por muy duro que suene su testimonio contra Carlo Costanzia, su primer marido, todavía hay quien parece posicionarse con él.

Ahí está la fotografía de Terelu Campos junto al italiano, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia Jr. en el cumpleaños de la primera. Una imagen de unidad que no ha sentado nada bien a Mar Flores, tal y como ella misma, por primera vez, ha confesado con una sinceridad pocas veces vista en ella ante las cámaras.

La modelo suele evitar preguntas incómodas y los temas relacionados con estas supuestas tensiones familiares -que ya no son tan supuestas- pero en esta ocasión ha aceptado de buen grado el interrogatorio de los periodistas. “¿Es nula la relación con Terelu? ¿Estás molesta con ella? ¿Te sentarías a hablar con ella?”, pregunta un compañero de la agencia Europa Press, a lo que ella responde: “¿Tú has visto ‘¡De viernes!’? Pues yo también lo vi”, dejando claro así que la intervención de su consuegra posicionándose con Carlo Costanzia creó un inevitable cisma entre las dos.

Por si no había quedado suficientemente claro, no tiene problema en repetir y recalcar que la imagen de Terelu Campos, Alejandra Rubio y su hijo Carlo junto al hombre que tanto daño le hizo no le sentó nada bien: “Pues claro. No lo hubiera dicho, pero me has preguntado, así que, ¿para qué me voy a hacer la tonta?”.

Sobre la ausencia de su hijo Carlo Costanzia en la presentación de sus memorias, Mar aseguró en su momento que se encontraba trabajando. Sin embargo, Alejandra Rubio confesó en el programa “Vamos a ver” que su novio no había ido porque “no quería posicionarse” en la guerra de sus padres -algo extraño, teniendo en cuenta que con su padre sí posó en el photocall-. Una vez más, la modelo responde con ironía, sorna y un claro zasca: “Lo importante es que mis hijos están en mi casa, vengan o no vengan o estén trabajando, sé que me arropan… Sobre todo, no necesitamos una foto para justificar que nos queremos”.

Además, mantiene que su relación con su hijo Carlo es buena, y aunque no pudiera acudir a la presentación de sus memorias, “lo primero que me preguntó esta mañana es '¿qué tal, mamá, estuviste a gusto?’”.

Mar Flores ya no se amilana ante nadie y advierte: no tendrá tanta consideración como antaño. Todo el que la ofenda de alguna manera y sobrepase la línea de la legalidad, tendrá que verse las caras con ella en los tribunales: “Ya no voy a retirar denuncias, así que, si alguien me toca las narices un poquito…”.