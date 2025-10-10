Mar Flores se muerde la lengua sobre su hijo Carlo Costanzia, pero está enfadada

Mar Flores vuelve a estar en el ojo del huracán por culpa de su libro que, paradójicamente se titula ‘Mar en calma’. Estas semanas que lleva en las librerías no ha recibido calma precisamente, pues el escándalo se ha instalado una vez más en su vida y sus pasos son seguidores por cámaras y reporteros. Especialmente por poner en jaque primero a Alessandro Lequio, quien plantó duramente cara y salió algo escaldado. También a su exmarido Carlo Costanzia, a quien le acusa de duros episodios que le llevaron a denunciarle.

Pero la problemática que enfrenta la modelo va más allá de lo que contiene ñas páginas de su autobiografía, sino más en la reacción de su hijo mayor. Carlo Costanziano ha visto con buenos ojos las revelaciones públicas de su madre, entendiendo que hay cuestiones que deben quedar en la intimidad de la casa y, en su defecto, ante la justicia. Al saber que su madre dio este paso en su día, pero optó por retirar las demandas para proteger a su hijo, él le devuelve el favor sentenciando que quizá no decía la verdad en sus querellas. Un golpe bajo a su madre en un intento por defender a su padre. Ella ha respondido.

Mar Flores tajante sobre su hijo Carlo

Carlo Costanzia ve injusto que se remueva el pasado y se señale ahora a su padre, cuando la vida le acaba de asestar el duro golpe del encarcelamiento de sus hijos Pietro y Rocco. Son momentos delicados para él y las confesiones literarias de su exmujer le han dado el último revés que no necesitaba. Pero suele decirse que el tiempo pone a cada uno en su lugar y Mar Flores no se arrepiente de hablar lo que había callado durante años. Sin embargo, a la hora de juzgar a su hijo por sus acciones prefiere morderse la lengua.

Ya dejó clara su postura ante el posado familiar en el cumpleaños de Terelu Campos, cuando su ex Carlo posó en la foto que ella entendió como un desafío. Esto ha hecho que su hijo acudiese la semana pasada a ‘De viernes’ a explicar la instantánea de la polémica y defender el honor presente y pasado de su padre. No tanto de su madre, a quien cree culpable de decir “cosas bastante fuertes de mi padre de las que no quiero formar parte. No es plato de buen gusto que España sepa todo”. Pese a este tirón de orejas público decía que la relación con su madre actualmente es buena y concursan juntos en un talent de TVE.

Ahora Mar Flores se enfrenta a las preguntas y reacciona a la contundencia con la que su hijo condena su biografía. Pero lo hace sin querer agrandar más la controversia y poner a Carlo Costanzia de nuevo entre la espada y la pared en la eterna guerra de sus padres. Por ello asegura que no vio la entrevista en ‘De viernes’ y no conocer su contenido: “Voy de tele en tele, o sea que no tengo tiempo para eso”. Al informarle el reportero de lo que dijo la semana pasada su hijo, sentencia: “No tengo nada que decir, gracias”. No quiere más batallas.

Mar Flores, Carlo Costanzia Jr. y Carlo Costanzia padre La Razón Gtres

Mar Flores aprovecha la oportunidad de tener una cámara enfrente para dejar claro que las ventas de su biografía no son tan malas como se había publicado. Desde ‘El tiempo justo’ se aseguró que su libro estaba en el puesto 599 de los más vendidos en España, con tan solo 2.700 ejemplares en las primeras tres semanas. Lo definía como “una ruina”. Ella lo niega: “Quiero decir que estoy vendiendo un montón de libros. Segunda edición, me lo ha dicho la editorial y entiendo que ellos están muy contentos con eso también. No sé por qué se está diciendo que las ventas no son las esperadas, si la editorial saca una segunda edición, entiendo que no son tontos. Saben cómo se venden los libros. A lo mejor tienen que revisar sus datos de audiencia”. Lo que no explica es de cuánto es la primera tirada y cuánto será la segunda.