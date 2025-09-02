Mar Flores, pillada besándose con un chico: “Hay jugueteo en el agua y chapoteo”

Mar Floresha tenido un verano muy intenso, de nuevo en el foco mediático. Después de un tiempo adoptando un papel más discreto, su primer verano como abuela ha estado en la cresta de la ola. Está en un buen momento personal, como ella misma subraya en cada una de sus intervenciones. En el ámbito familiar no podría ser más feliz, con el nacimiento de su nieto y la entrada de Alejandra Rubio al clan. Sus hijos cumplen sus sueños y metas y ella es testigo de ello. En el trabajo le va de lujo, tras lanzar su línea de moda y también al estrenar nuevo reality en TVE, aunando fuerzas y fama con su hijo Carlo.

Pero en el amor parece que tampoco tiene motivo para quejarse. Al menos eso es lo que apuntan este martes desde ‘TardeAR’, donde vuelven a adjudicarle un noviazgo a la modelo. Así sucedió también el pasado mes de julio cuando vieron a la consuegra de Terelu Campos“haciendo piececitos”, con un joven en las playas de Ibiza. El paparazzi Sergio Garrido fue testigo de esta sospechosa cercanía con el joven de unos 35 años. Aunque poco o nada se ha vuelto a saber de él, a pesar de que coincidió en la casa incluso con los hijos de Mar. Pero un nuevo chico aparece en escena y se preguntan desde Telecinco si está enamorada de nuevo.

Una nueva ilusión para Mar Flores

Desde el citado programa destacan que la ahora concursante de ‘DecoMasters’ está en “modo verano ON siempre”. Y es que está sacando el mayor provecho a la temporada estival con constantes viajes y planes en familia, amigas y, por supuesto, también amigos. La cuestión es estar bien acompañada. Y así aparecerá este miércoles Mar Flores también en la portada de la revista ‘Lecturas’, en muy buena compañía de “un amigo”, como adelanta Verónica Dulanto, que duda si es “amigo íntimo, un amiguito, yo que sé, un amante o un rollete”.

El look de Mar Flores con vestido de Encinar. Gtres

Lo que destaca de las imágenes que mañana verán la luz en el kiosco rosa patrios es que Mar Flores aparece “cariñosa y muy relajada con este chico”. Uno con el que ya se ha dejado ver anteriormente, por lo que no sería un amigo recién estrenado. En la portada no se les ve haciendo un mayor alarde romántico, aunque se asegura que en sus páginas interiores hay “un mar de caricias”, haciendo la gracia con su nombre, pero poniéndonos los dientes largos.

Hablan del “misterioso nuevo amigo”, aunque también subrayan que “van más allá de una simple amistad”. Desde la revista y el programa creen que Mar Flores está de nuevo enamorada, a juzgar por las fotos de su última escapada veraniega a la playa. “Las fotos no dejan lugar a dudas de que son más que amigos”, sentencia Luis Pliego, director de ‘Lecturas’, que habla de “jugueteo en el agua, chapoteo… hay froteo e incluso hay algún beso”.