Mar Flores pone tierra de por medio y huye de la polémica

Mar Flores ha provocado un auténtico tsunami al publicar su libro de memorias. ‘Mar en calma’ ha traído de todo, menos calma, a los nombrados en él. Especialmente Carlo Costanzia y Alessandro Lequio, que han presentado batalla en los platós de televisión contra la versión de la modelo sobre lo sucedido en su vida. Malos tratos y traiciones que se discuten en los medios y no en los tribunales, como así le reprocha su hijo Carlo a su madre, también en un plató. Las críticas han sido feroces y ella se ha visto entre la espada y la pared.

La maniquí ha confesado que escribir su biografía ha sido una terapia para ella y pensaba que con ello encontraría la paz. Ni mucho menos se han cumplido sus pretensiones. Tampoco a la hora de atraer al público a las librerías, como así destacaron desde ‘El tiempo justo’ cuando el libro llevaba casi un mes a la venta y estaba en el puesto 599 de los más vendidos, con tan solo 2.700 ejemplares. Mucha presión, grandes dosis de polémica… Mar no ha aguantado más.

Mar Flores huye a París de la polémica

La modelo se ha cansado de los dimes y diretes que ha generado su aventura literaria. Se le acusa de haber echado mano de la imaginación al recordar su pasado, mientras que ella defiende la veracidad de sus vivencias. Su hijo Carlo critica sus movimientos y se posiciona al lado de su padre, añadiendo más dolor al que sufre y arrastra desde años atrás. Pero ya no está dispuesta a verse lastrada por lo que sucedió, sino que está dispuesta a escribir los próximos capítulos de su vida con letra dorada y una perpetua sonrisa en el rostro.

Esto es lo que le ha llevado ahora a coger un avión y poner rumbo a París. Una ciudad que ya le cambió la vida una vez y que siempre será de las más importantes en su corazón. “He pasado unos días de descanso en París. Quienes habéis leído ‘Mar en calma’, sabéis lo importante y también lo dura, que fue esta ciudad para mí. Aquí empezó mi carrera, mis sueños y muchas de las vivencias que hoy forman parte de mi historia”, comienza a describir la importancia de su viaje a la capital gala.

Mar Flores se ha dejado mecer por los recuerdos que le evoca cada rincón de París: “Paseando por sus calles he revivido muchos de aquellos momentos, pero también he sentido que la respiro de otra manera… con calma, con gratitud y con otra mirada”, reconoce la modelo, que agradece a todos sus lectores por haberla acompañado en esta aventura y se ha animado a conocerla un poco más de cerca, más íntimamente. Dicho esto, propone a sus fieles dos libros que le han acompañado a su viaje: ‘El mejor regalo del mundo’, de Pedro Llana, así como ‘El poder de comer bien’, de Javier Martínez.