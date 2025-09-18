Mar Flores, rotunda tras el polémico posado familiar en el cumpleaños de Terelu Campos: "No tienes por qué gustarle a la gente"

Terelu Campos celebró anoche por todo lo alto su 60 cumpleaños con un fiestón en el restaurante Jimmy's de Madrid. La televisiva reunió a su familia y amigos en el conocido local de capital y protagonizó uno de los posados más comentados de la noche junto a su hija Alejandra, su yerno y Carlo Costanzia di Costigliole, su consuegro y exmarido de Mar Flores. "Yo sé cuál es mi vida personal y él está en ella", declaraba la hija mayor de María Teresa Campos sobre el polémico posado con el italiano.

La reflexión de Mar Flores

Tras el revuelo que ha provocado el posado familiar, Mar Flores ha reaparecido en redes compartiendo una importante reflexión en un story. "Y para quien esté viendo esto, acércate a la pantalla y escucha. No tienes por qué gustarle a la gente. La gente no tiene por qué amarte. Ni siquiera tienen por qué respetarte. Pero cuando te mires al espejo, más vale amar lo que ves. Más vale amar lo que ves", ha compartido la modelo en Instagram.

Terelu Campos posa con Carlo Costanzia padre en su fiesta de cumpleaños Europa Press

Cabe recordar que la suegra de Alejandra Rubio dedica uno de los capítulos más duros de sus memorias a su relación con Carlo Costanzia di Costigliole. "Recuerdo que, un día, tras una fuerte pelea con el padre de mi primer hijo, mi hermana me aconsejó poner una denuncia (...). Eran otros tiempos, pero era igual de doloroso y desgarrador que hubiera resultado hoy. ¿Pondrían hoy en día en duda un testimonio como el que yo por entonces contaba y vivía?", declara en una parte del libro sobre su exmarido. Sobre la relación de Carlo con su progenitor, señala que "con su padre ahora se lleva bien. O, al menos, eso parece. Yo soy la mala, la que llevó la parte dura de la situación, y comprendo que nuestra relación se haya resentido por ello. Pero quien sacó a mi hijo de las drogas y más recientemente de la cárcel fui yo".

La actual relación de Mar y su hijo Carlo

Ayer, la revista "Semana" llevaba en portada el tenso reencuentro de Mar y su hijo Carlo tras la publicación de sus memorias. Según Jorge Borrajo, director de "Semana", no se hablarían y el novio de Alejandra Rubo estaría muy molesto con su madre. "Estamos encantados y felices los dos", declaró Mar Flores al ser preguntada por este supuesto mal rollo con su hijo en plena grabación de "Deco Masters", reality que participan en pareja.