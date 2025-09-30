Marc Márquez, semidesnudo en la cama: la foto de la que todos hablan

Marc Márquez ha vuelto a pisar lo más alto del pódium y a ver cumplidas sus pretensiones profesionales. Lo hizo al alzar el trofeo que le reconoce de nuevo como el mejor, esta vezen el Campeonato del Mundo de Japón. Está pletórico y no tiene intención alguna de disimularlo. Está en uno de los mejores momentos de su vida, también en lo personal, gracias al complementar el éxito en los circuitos con el amor que atesora junto a su novia, la influencer Gemma Pinto. Después de sus idílicas vacaciones presumiendo de románticos planes, se metió de lleno en las competiciones y parece que no podría irle mejor.

Pero además de todo esto, también goza de una envidiable salud como influencer, pues acumula más de 8 millones de seguidores en Instagram. Testigos de sus triunfos como piloto, de su felicidad amorosa y también ahora de una fotografía que quita el hipo a propios y extraños. Una en la que aparece semidesnudo tumbado en la cama y que está cosechando piropos por doquier.

La foto de Marc Márquez que roba suspiros a todos

El piloto de MotoGP ha revolucionado a sus fans con su última instantánea. Una en la que logra subir la temperatura ahora que los termómetros amenazan con una bajada propia del otoño y mientras el cielo castiga con tormentas torrenciales. Para continuar celebrando el triunfo de este domingo tras alzarse como Campeón del Mundo en Japón, en la mañana de este martes se ha despertado con el preciado trofeo como fiel compañero de cama.

“El mejor despertar de mi vida”, escribe el piloto, que vuelve a lo más alto tras años afrontando una lesión que le dificultó en su rendimiento. Simula estar durmiendo, abrazado al ingente galardón, sin camiseta y despertando los deseos más básicos de sus seguidores, que suspiran por sus abdominales de acero. Pero sus fans no solo han querido dejar constancia de lo mucho que les agrada verle feliz o verle presumiendo de músculos en la cama semidesnudo. También su novia ha querido pronunciarse en la foto de la que todos hablan.

En ocasiones, una imagen vale más que mil palabras. O eso se dice. A la fotografía que despierta pasiones entre los seguidores de Marc Márquez, su novia, Gemma Pinto, también ha querido dejar un mensajito. Ha optado por dos emoticonos: uno de una carita sonriente y otro de una carita con estrellas en los ojos, maravillada por lo que ve y embelesada por la belleza de su amado. Quizá fue ella quien inmortalizó el momentazo del piloto, que suma un nuevo título a su inestimable palmarés, el noveno, que le sitúa como uno de los mejores embajadores del talento patrio en los circuitos internacionales.