María José Campanario apacigua la polémica de Jesulín de Ubrique y Belén Esteban con dos fotos icónicas

Estos días Jesulín de Ubrique está haciendo mucho ruido mediático, lo que inevitablemente le lleva a cosechar críticas. No tanto por exponer cómo se encuentra después del revés de salud que sufrió el año pasado cuando su corazón le dio un aviso de que debía cuidarse. Más ruido ha provocado su alegato como padre, confesándole a Toñi Moreno el orgullo que siente por sus cuatro hijos, incluyendo también a Andrea Janeiro, la hija que tuvo con Belén Esteban y a la que no ve desde hace varios años. Su vida ha permanecido ajena a la de su primogénita, de ahí que la colaboradora terminase estallando y dejándole las cosas claras.

En medio de este nuevo huracán mediático, su mujer, María José Campanario, ha querido llamar a la calma. No lo hace pronunciándose al respecto por miedo a salir escaldada y ser diana de los comentarios de los defensores de Belén Esteban o de ella misma. Ha optado por desviar la atención del público y centrarla en el pasado. No tanto en aquellos capítulos oscuros que aún se debaten en los platós de televisión y que un día la situaron como “mala de la película” por ser rival de la colaboradora. Ha preferido echar mano de su álbum personal y rescatar del olvido unas instantáneas que han dado mucho juego entre sus seguidores.

Los años mozos de María José Campanario

La mujer del torero ha cambiado radicalmente su actitud frente al mundo. Ya no siente que el público sea hostil con ella y, con ello, ha dejado de esconderse. Antes guardaba silencio y tan solo se sinceraba a golpe de exclusiva para después refugiarse de nuevo y no abrir más la boca. Ahora ya no tiene reparos en exponerse y participa en programas de televisión, presume de marido en redes sociales, también de los logros de sus hijos y realiza reflexiones profundas que ayudan a conocer mejor sus inquietudes y a ella misma. Pero también desempolva fotos del pasado sin importarle qué opinarán después sus fans y los temidos ‘haters’.

Story de María José Campanario Instagram

Así lo ha hecho este viernes al rescatar de su álbum privado unas instantáneas que fueron tomadas cuando Jesulín de Ubrique no formaba parte de su vida. Una iniciativa que ha sorprendido a propios y extraños, cosechando un sinfín de comentarios sobre cómo lucía en sus tiempos mozos o su peculiar indumentaria. En las imágenes, se la puede ver con una espléndida sonrisa, con una larga melena rizada, sentada en un poyete del suelo y ataviada con un vestido de fiesta no exento de brillos que estuvo muy de moda en la década de los 80.

Story de María José Campanario Instagram

La odontóloga no ofrece mayores detalles para contextualizar la imagen. No dice cuándo fue captada, por lo que no se sabe qué edad tendría, aunque por sus facciones y su look bien podría estar en plena adolescencia. Tiempos en los que no podría imaginar la fama que arrastraría por su romance con el torero que se ha convertido en su fiel compañero de vida y padre de sus hijos. Tampoco de los escándalos que protagonizaría en los medios de comunicación o en los tribunales, o los problemas que pondrían más tarde su vida en jaque: “Y los recuerdos al aire me besan la cara”, escribe sobre una segunda instantánea en primer plano con sus jóvenes facciones como protagonistas.