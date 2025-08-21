María José Campanario está nostálgica y rescata una foto inédita de su álbum privado

María José Campanario se siente ahora en su mejor versión, después de haber alejado los problemas del pasado y construir una vida plena. Está radiante y eso se nota en cada una de sus publicaciones de Instagram, que supone una ventana abierta a sus quehaceres. Son pocas sus interacciones, o al menos sí aquellas en las que centra el interés en su familia. Pero también tiene buenas excusas para gritar a los cuatro vientos lo enamorada que está de su marido, Jesulín de Ubrique, a la vez que se siente una madre orgullosa de sus hijos.

Alguna que otra reflexión profunda ha dejado por el camino, pero últimamente sus redes sociales son un escaparate de su idílico matrimonio. Son habituales las fotografías que la odontóloga rescata de su álbum privado para lanzar románticos mensajes a su marido. O simplemente para presumir de él, orgullosa del hombre con el que ha construido una vida y ha formado una familia. Aunque su elección conlleve también enemistarse eternamente con Belén Esteban y un sector de la sociedad que critica cada uno de sus pasos. Siempre los hay. Pero ahora no hay quien le borre la sonrisa.

María José Campanario, nostálgica junto a Jesulín

La renacida María José Campanario está disfrutando de una nueva etapa vital. Ha dejado muchos de sus miedos y demonios atrás y se muestra más abierta al mundo, como así hemos sido testigos de su evolución en redes sociales. Después de abrirlas tras años siendo privadas, ahora no duda en mostrar más natural, sin tanto reparo. Así ha hecho ahora que presume de vacaciones con su marido. Pero no lo hace precisamente desde su destino estival, sino más bien echándolo de menos, con la mente siempre puesta en lo mucho que han disfrutado.

María José Campanario y Jesulín de Ubrique Instagram

“Sweet memories”, escribe María José Campanario, que se traduce a “dulces recuerdos”. Está nostálgica, mientras ojea algunas de las imágenes que tiene en su carrete de fotos de sus vacaciones en familia. De ahí ha querido rescatar una inédita, en la que comparte plano a modo de selfie con Jesulín de Ubrique. Ella tomó la iniciativa de inmortalizar un precioso momento en sus días de asueto, aunque no haya querido desvelar el rincón elegido.

Parece que María José Campanario está feliz, aunque echa de menos esas vacaciones que guarda como un tesoro ahora en su memoria. Está en la etapa más plena de su vida. Y eso que hay un niño de tres años en casa revolucionándolo todo. Presume de estabilidad en su matrimonio y de los logros de sus hijos, a la vez que ella misma se mete de lleno a aventuras televisivas como ‘El Desafío’, siendo la revelación de la temporada. Claro está, ya no le importa tanto lo que opinen otros. Así lo dejaba claro hace unos días cuando definía la palabra “Eremición”: “El acto de retirarse gradualmente de la vida de otros, no por conflicto, sino por necesidad de espacio o cambio personal”. A ella le ha sentado de lujo y lo recomienda.