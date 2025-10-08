María José Campanario llora desconsolada la muerte de su gran amor: "Nos dejas con el corazón roto"

Cualquiera que tenga o haya tenido mascotas puede empatizar con el dolor que genera su pérdida. Se convierten en miembros de la familia y su muerte se asemeja en algunos casos a la de otros seres queridos humanos. Una sensación de tristeza y añoranza que, por desgracia, María José Campanario acaba de experimentar. Tal y como ella mismo acaba de confirmar, su gato ha fallecido este miércoles.

“Voy a echarte mucho de menos, mi pequeño gran amor. Hoy, el cielo tendrá una estrella más brillando en él. Tú, mi Arab, nos dejas con el corazón roto. Sé feliz allá donde estés”, ha expresado María José Campanario, muy afligida por la muerte de su gato.

Un mazazo para ella y el resto de la familia, compuesta por Jesulín de Ubrique y los tres hijos que tienen en común. Además, el diestro es padre de Andrea Janeiro, su primogénita, fruto de su polémica relación con Belén Esteban.

De hecho, Jesulín se acaba de ver envuelto en una polémica tras asegurar en un programa de televisión que quiere y trata a todos sus hijos por igual. Una aseveración que enfureció, y mucho, a Belén Esteban, que le acusa de no preocuparse de Andrea ni de tener contacto con ella.

María José Campanario Gtres

La eterna controversia que parece no tener fin y sobre la que solo se pronuncia la de Paracuellos. Tanto Andrea Janeiro como su padre se han mantenido en silencio a lo largo de estos años, evitando sincerarse públicamente sobre cómo es su relación. Sin embargo, desde el entorno del torero sí ha trascendido que se trata de una situación con matices y que reducirla a que Jesulín se ha desentendido de su hija sería simplificarla en demasía.

En su día se barajó la posibilidad de que Jesulín de Ubrique estuviera produciendo un documental que arrojaría luz sobre esta y otras cuestiones familiares que, hasta ahora, han permanecido en secreto. Sin embargo, de momento, ni rastro del esperado proyecto que podría dar un giro de tuerca a la historia que siempre se ha contado sobre Belén Esteban, el torero y su hija.