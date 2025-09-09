María del Monte, muy afectada tras pedir 28 años de cárcel para Antonio Tejado: "Si no fuera culpable, sería uno de los días más felices de mi vida"

El foco se dirigió este lunes hacia María del Monte tras conocerse que su defensa había solicitado 28 de prisión para su sobrino, Antonio Tejado, acusado de ejercer como “autor intelectual” del violento asalto y robo que sufrió en su casa en agosto de 2023. El programa “Fiesta” desveló cómo se encuentra Antonio: “roto y decepcionado”, incapaz de asimilar la petición de condena. Su entorno asegura que no entiende cómo se ha llegado hasta aquí ni cómo su tía mantiene aún la duda sobre su inocencia.

Una situación que tampoco es fácil para María del Monte. “Sería inhumana si esto no me removiera. Una está luchando por salir adelante y todas estas cosas vienen a removerte. Te crees que estás mejor de lo que estás y cuando pasa algo así retrocedes no un paso, retrocedes cien. Voy a seguir tirando si Dios quiere y me ayuda”, confesó a corazón abierto en el programa de Antena 3 en el que colabora, “Y ahora Sonsoles”.

Aunque se resiste a profundizar en los detalles de lo que vivió aquella noche “por salud mental”, deja claro que está dejando trabajar a sus abogados para que se haga Justicia, aunque eso implique que su sobrino acabe casi treinta años en la cárcel.

“Es un tema traumático que me lo remueve todo, con gran dosis de dolor de la que no voy a hablar (...). Ya dije que todo lo que tenía que decir lo había dicho en sede judicial, y así me mantengo. Tengo unos abogados como cualquiera en este caso”, insiste.

María del Monte pide 28 años de cárcel para su sobrino Antonio Tejado por el robo a su vivienda Europa Press

Desmiente categóricamente que esta sea una lucha “de María del Monte contra su sobrino”, sino que solo es una ciudadana que ha acudido a la Justicia tras sufrir una de las peores noches de su vida. De hecho, asegura que nada le haría más feliz que su sobrino fuera declarado inocente: “He hecho lo que hubiese hecho cualquier ciudadano, he pedido amparo en la Justicia. Será lo que tenga que ser, de momento no es nada. Los profesionales serán los que tengan que dictar lo que tengan que dictar. Y para mí sería uno de los días más felices de mi vida si no fuera culpable”.

Del Monte está “deseando que todo esto termine”, y no ve el momento de cerrar un capítulo que lleva arrastrando desde hace más de dos años. Aun así, intenta ver el vaso medio lleno y es consciente de que podría ser mucho peor: “Es traumático, doloroso, pero hay otros palos que me han sesgado parte de mi alma. Se han llevado a gente que quiero y, por encima de perder a personas que quieres, no hay nada”.