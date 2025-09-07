María del Monte pide 28 años y medio de cárcel para su sobrino Antonio Tejado

Antonio Tejado está acusado de haber sido el autor intelectual del asalto al chalé de su tía María del Monte en Gines (Sevilla) en la madrugada del 23 de agosto de 2023, aunque él niega cualquier implicación y sostiene que nunca facilitó información para cometer el robo.

Según la acusación particular y los autos judiciales, Tejado habría retomado el contacto con su tía meses antes del asalto para recopilar información sobre la vivienda, como quiénes la habitaban, los sistemas de seguridad, accesos, distribución interna y ubicación de la caja fuerte, con el propósito de facilitar el robo. Esta información fue suministrada a la banda de asaltantes, permitiendo que el robo se realizara con éxito y extrema violencia contra los moradores.

Así acudía Antonio Tejado a firmar a los juzgados la última vez Europa Press

El relato judicial descarta que Tejado participase físicamente en el asalto, pero le atribuye el papel de cooperador necesario dentro de la banda y beneficiario de parte del botín, además de considerarle pieza clave en la planificación. Por estos hechos, está procesado junto a otros acusados por los delitos de robo con violencia, organización criminal, detención ilegal y lesiones. La Guardia Civil procedió a la detención de Tejado por considerarlo autor intelectual del robo. Meses después, salió de prisión a la espera de juicio.

Según informa El diario de Sevilla, la abogada de María del Monte ha escrito una carta al juzgado numero 6 de Sevilla, que instruye el caso del robo en la casa de la cantante, en la que reitera que el robo fue posible por la información suministrada por Tejado previamente al robo, por lo que pide 28 años y medio de prisión para él.

"La pena es muy alta y hay dos factores que influyen: uno es que hablamos de unos hechos muy graves, son cinco individuos que entran por la fuerza en la vivienda, las retienen, las tienen secuestradas y las amenazan de muerte si no abren la caja fuerte; y el segundo factor es el papel que se le atribuye desde el inicio de la investigación a Antonio Tejado, como autor intelectual del robo", ha declarado el periodista Jorge Muñoz, autor de la noticia, a Telecinco.