María Patiño reacciona a las palabras de Olga Moreno: "Me reafirmo en mi defensa a una mujer amputada y q decidió aprender a sobrevivir sin lo q más amaba"

Olga Moreno y María Patiño han protagonizado uno de los salseos de la semana. Todo comenzó cuando la presentadora comenzó a seguir en redes a la ex de Antonio David y le dio like a una de sus publicaciones, movimiento que llamó mucho la atención a la exganadora de "Supervivientes". Este gesto no pasó desapercibido en X y causó en gran revuelo, ya que Patiño siempre ha defendido a Rocío Carrasco.

Las palabras de Olga

Olga Moreno reaccionó a los movimiento de María Patiño con incredulidad. "Aquí estoy, cada día me sorprendo más. No entiendo muchas cosas, nunca suelo hacer ninguna historia hablando de mi vida privada o de la vida común, pero me ha sorprendido mucho. Una persona que me llama, que soy cómplice de violencia vicaria, que me dé a seguir, que le dé a ‘me gusta’ a una historia mía, no lo entiendo. A esta persona le pediría que no me siga, no hay necesidad, pero, bueno, es una cosa que me ha dejado en shock, no entiendo nada. Pero bueno, la vida", declaró la exmujer de Antonio David.

Los usuarios se percataron de que la colaboradora de Telecinco se refería a María Patiño, que ya había quitado su follow a Olga Moreno. Las palabras de la ex del exguardia civil suscitaron diferentes opiniones por el movimiento de la presentadora.

La respuesta de María Patiño

Ahora, ha sido el turno de María Patiño de pronunciarse sobre lo ocurrido. Muy tajante y directa, a través de unos tweets en X, ha respondido a las palabras de Olga Moreno. " ¡¡El poder de un like intencionado!! El poder de un like equivocado", escribió en su primer mensaje. Minutos más tarde, sentenció: "Me reafirmo en mi defensa a una mujer amputada y q decidió aprender a sobrevivir sin lo q más amaba". De momento, Olga Moreno no ha vuelto a pronunciarse sobre el asunto.