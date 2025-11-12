María Pombo sufre un incómodo revés estético en su embarazo

María Pombo y Pablo Castellano han estado en boca de todos hace unas semanas tras las revelaciones de Fernando Tejero. El amigo del empresario señaló a la influencer como la culpable de su distanciamiento, tras surgir comentarios homófobos que ponían en duda su amistad. Esto añadió más presión al matrimonio, que hace frente a otras polémicas mientras tratan de encontrar estabilidad, a la espera del nuevo integrante de la familia. Y es que la pareja ha anunciado la inminente llegada del que será su tercer hijo y, como cabría esperar, su casa ahora está revolucionada. También el propio cuerpo de la creadora de contenido.

Así lo ha desvelado la propia estrella del clan Pombo, al confesarle a sus fans que ha tenido un inconveniente físico durante su embarazo. Un detalle que bien podría pasar desapercibido, pero que acompleja mucho a la protagonista. Y es que las facciones de su rostro se han visto modificadas de la noche a la mañana y no sabe muy bien cómo afrontarlo. Por el momento le ha echado humor al asunto, pero está preocupada por no reconocerse en el espejo.

María Pombo y su complejo en pleno embarazo

La influencer y su marido ya han desvelado incluso el sexo del bebé. Su tercera incursión en la maternidad tendrá una niña como protagonista, que será bautizada bajo el nombre de Mariana. Son muchos los detalles que la pareja ha ido compartiendo con sus fans en las redes sociales. Un espacio seguro en el que confesarse, incluso de aquello que le provoca cierto pudor. Es el caso del inconveniente físico que se ha encontrado María en su embarazo, como ya le sucediese en las anteriores gestaciones. Pensaba que esta vez se iba a librar, pero no ha corrido esa suerte.

María Pombo con la nariz inflamada Instagram

A la espera de que la niña llegue al mundo para finales del próximo mes de diciembre, también se cuentan los días para que desaparezca la hinchazón en la nariz de su mamá. Y es que ella cree que no será hasta después de dar a luz cuando su cara recupere su forma y sus volúmenes habituales. A pesar de no tener problemas de salud durante su embarazo, sí que los está teniendo en el ámbito estético: “Ha pasado, ya llega para quedarse hasta por lo menos después de que dé a luz. Ya luzco el perro picado por cien avispas”, describe cómo se ve frente al espejo con su nariz inflamada: “Mítico perro, nunca decepciona, siempre llega”.

María Pombo no solo se queja de la modificación en sí de sus facciones por culpa de esta inflamación. También especialmente de la incomodidad que le provoca, impidiéndole incluso abrir los ojos con normalidad: “Pensé que este embarazo me estaba librando, que no estaba así, pero ya me cuesta hasta abrir los ojos”. Pese a ello, con la experiencia de los anteriores embarazos y sabiendo que con paciencia la hinchazón desaparecerá sola, ha optado por echar mano del humor. “Pues vamos a abrazarle”, proponía a sus fans, como si su nariz tuviese casi vida propia y necesitase su dosis de amor particular.