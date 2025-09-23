Maribel Nadal, la discreta hermana de Rafa, tras años de acoso: “Llegó a experimentar una situación de terror”

Durante años, Maribel Nadal, la hermana menor del campeón mallorquín, vivió una pesadilla silenciosa. Un hombre, de origen alemán, que llegó a presentarse como tenista, convirtió su día a día en una situación de terror: llamadas, mensajes insistentes, persecuciones en espacios públicos. Una sombra constante que la obligó a cambiar rutinas, pedir protección policial y, en ocasiones, acudir acompañada a su lugar de trabajo: La Rafa Nadal Academy.

La detención de este individuo, confirmada en los últimos días, y su posterior confesión ante las autoridades han marcado un punto de inflexión. El Juzgado de Instrucción de Manacor ha suspendido su pena de prisión, pero ha decretado una orden de alejamiento que impide al acosador acercarse a Maribel o a su entorno labora. Una resolución que permite a la hermana del tenista comenzar a respirar con cierta tranquilidad, aunque las heridas emocionales de años de hostigamiento todavía pesan.

Vida discreta

Discreta hasta el extremo, Maribel siempre ha preferido mantenerse alejada del foco mediático pese a la fama planetaria de su hermano. En raras ocasiones se la ha visto en los grandes torneos de Rafa, acompañando a la familia y a su cuñada, Xisca Perelló, desde un segundo plano. Ella prefiere centrar su energía en su trabajo: es directora comercial y de marketing de la academia que su hermano fundó en Manacor, y ha desempeñado una trayectoria sólida ligada al deporte y la gestión.

David Broncano saludando a Maribel Nadal Gtres

Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, completó un máster en Dirección y Gestión Deportiva en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Trabajó en Londres para el Banco Santander y, más recientemente, ha dado rienda suelta a su faceta emprendedora con la firma Crabs Company, una marca de ropa veraniega masculina lanzada en 2022. Amante del deporte, es habitual verla en pistas de pádel o campos de golf, pasiones que en su día compartió con su expareja, Pep Juaneda Grimalt. También se la vinculó con el modelo Javier de Miguel, aunque ambos desmintieron una relación.

Más allá de esas pinceladas, poco se sabe de la vida íntima de Maribel Nadal. Su carácter reservado y su empeño en mantener un perfil bajo han hecho que apenas trasciendan detalles de su día a día. Quizá por eso este episodio de acoso ha golpeado con tanta fuerza: porque la obligó a exponerse en los tribunales y a admitir públicamente el miedo que llevaba años soportando en silencio.

Hoy, aunque el caso judicial parece cerrado y el acosador ha mostrado arrepentimiento, Maribel sigue en proceso de recuperar la calma. El entorno Nadal guarda silencio, como acostumbra, y se limita a apoyarla en privado. Ella, mientras tanto, se concentra en su trabajo y en esa normalidad discreta que siempre buscó preservar.

En la vida de Rafa Nadal, todos saben quién es Maribel. Pero en la suya propia, ella ha intentado ser mucho más que la hermana de una leyenda: una profesional, una empresaria y una mujer que ahora, tras años de acoso, comienza a reencontrarse con la serenidad.