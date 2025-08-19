Maribel Verdú, dueña de un cuerpo trabajado a sus 54 años: su rutina de ejercicios

Maribel Verdúes uno de nuestros iconos culturales patrios. Su poder de convicción a la hora de meterse en un papel la convierten en una apuesta segura para los amantes del cine. Pero su poder va mucho más allá del terreno profesional, pues al haber estado durante décadas colándose en nuestros hogares con sus interpretaciones, se ha ganado el cariño y el respeto del público. También muchas envidias, pues a sus 54 años es dueña de un cuerpo de infarto que cuida y mima a conciencia, pues sabe que tan solo es uno y debe ser tratado como un templo.

Una tarea en la que le ayuda también su marido, Pedro Larrañaga, con el que hace unos días rompió su máxima de secretismos y discreción y le gritó lo mucho que le amaba con el mundo como testigo. Ahora, su grito es bien distinto, pues la actriz lo que quiere compartir con todos no es lo enamoradísima está de su esposo, sino sus secretos mejor guardados. Al menos sí aquellos relacionados con su anatomía, aquellos que explican por qué se mantienen en tan admirable forma física. ¿Qué hace? ¿Hizo un pacto con el diablo o realmente otras mujeres pueden replicar su fórmula del éxito?

Maribel Verdú detalla su rutina de ejercicios

La actriz se ha tomado unas merecidas vacaciones para disfrutar de los placeres de la conexión con la naturaleza y refrescantes baños en el mar. Ahí, al abrir pequeñas ventanas de sus idílicos días de asueto en la playa, ha presumido además de tener un cuerpo digno de mención. Y es que demuestra cómo el equilibrio en una buena alimentación y una vida activa en la que el ejercicio sea protagonista es la clave. No solo para una silueta admirable, sino también para un cuerpo y una mente sanas.

Una buena rutina de ejercicios ayuda a mantener un cuerpo como el que luce Maribel Verdú. Y ella misma se ha encargado de compartir sus claves para la revista ‘Women’s Health’: “Un par de veces a la semana entreno fuerza funcional: TRX, bandas, fitball… Allá donde esté”. Y no solo se refiere en el emplazamiento donde le lleven los rodajes, sino también manteniendo la constancia y aprovechando al máximo el tiempo. Eso le lleva a hacer ejercicio dentro y fuera de casa en su compromiso por cuidar su cuerpo.

Pero no solo hace actividades para potenciar la fuerza y sacar lustro a los músculos, sino que también practica yoga y disfrutar de andar “muchísimo”. “Normalmente corro en la calle. Siempre voy en playeras, andando a todas partes a buen paso, aunque tarde una hora. Es mi pasión”, detalla cómo el ejercicio está integrado en su día a día. Con ello mantiene siempre su corazón a pleno rendimiento, su organismo sano y activo, a lo que se suma una cuidada alimentación.