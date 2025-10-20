El marido de Norma Duval, Matthias Kühn, guarda silencio ante la jueza en el juicio por presunta estafa y alzamiento de bienes

Ha sido una aparición tan breve como esperada. Matthias Kühn, empresario inmobiliario alemán y marido de Norma Duval, acudió este lunes a los juzgados de Palma para declarar ante la magistrada que lo investiga por presuntos delitos de alzamiento de bienes agravado continuado, estafa procesal e insolvencia punible. Sin embargo, el magnate, acompañado de sus dos hijos -Nico y Marco Kühn- y de su abogado defensor, Jaime Campaner, decidió acogerse a su derecho a no declarar.

Vestidos de manera impecable, padre e hijos llegaron a primera hora a la sede judicial de Vía Alemania, seguidos de cerca por una nube de fotógrafos y curiosos. Dentro, la expectación era máxima: en la sala los esperaban la magistrada instructora, el fiscal anticorrupción de Baleares Juan Carrau y los letrados de las distintas partes. Pero, tras unos minutos, Kühn abandonó la sala sin pronunciar palabra. Acto seguido, sus hijos repitieron el mismo gesto. Tres declaraciones previstas, tres silencios absolutos.

Deuda de 24 millones de euros

El mutismo de los Kühn no ha hecho sino aumentar el interés por una macrocausa que lleva meses generando titulares. La investigación, iniciada a principios de 2024 tras más de un año y medio de trabajo conjunto entre la Fiscalía Anticorrupción y Hacienda, se centra en un presunto entramado de sociedades instrumentales y testaferros mediante el cual el empresario habría desviado parte de su patrimonio para evitar el pago de una deuda con el fisco superior a 24 millones de euros.

El empresario alemán Matthias Kühn declara en un juicio por ocultar 25 millones a Hacienda Isaac Buj Europa Press

Según fuentes judiciales, el empresario habría utilizado una compleja red empresarial con sedes en distintos países y vinculaciones cruzadas para diluir la trazabilidad de los fondos. Sin embargo, Kühn insiste en su absoluta inocencia. En un comunicado remitido a los medios, afirmó que "nunca ha ocultado ser el titular último de las sociedades" y acusó a la Agencia Tributaria de actuar con motivaciones "puramente recaudatorias". "Está instrumentalizando un procedimiento penal con fines ajenos a la justicia", aseguró el magnate.

Por el momento, Kühn ha depositado una fianza de responsabilidad civil de 33 millones de euros, una cifra que fue incrementada hace unos meses por decisión judicial, junto a la ampliación de la investigación a una sociedad adicional: Achim Andratx Las Brisas S.L.. Su defensa ha recurrido esta medida ante la Audiencia Provincial de Baleares, que todavía no ha emitido resolución.

Mientras tanto, Norma Duval se mantiene firme en su apoyo a su marido. Discreta pero contundente, la actriz y empresaria ha defendido públicamente la integridad de Kühn. “Tanto Matthias como yo estamos tranquilos. Hacienda pone ahora la denuncia cuando antes no quiso llegar a un acuerdo. Es la historia de nunca acabar”, declaró recientemente a Vanitatis.

La pareja, que inició su relación en 2010 y se casó en secreto en Gstaad (Suiza) doce años después, atraviesa uno de los capítulos más delicados de su vida en común. Él, con la serenidad distante del empresario acostumbrado al foco judicial; ella, con la elegancia de quien ha sabido reinventarse mil veces ante la adversidad.

Y mientras la justicia sigue su curso, la imagen de Matthias Kühn saliendo del juzgado -en silencio, con paso firme y gesto imperturbable- queda grabada como el retrato de un hombre que, fiel a su estilo, prefiere guardar sus palabras para el final.