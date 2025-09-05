Mariló Montero la lía al comparar a María Pombo con Adolf Hitler

María Pombo es una de las influencer más poderosas de España y todo lo que dice, hace y casi lo que piensa es noticiable. Sus miles de seguidores siguen con fidelidad cada uno de sus movimientos, así como sus consejos en materia beauty y también en estilo y vida. Pero no parece haber conquistado a la opinión pública esta vez que ha hablado sobre una materia en la que no está demasiado puesta: la lectura. Los libros es un mundo que le viene grande, algo de lo que no duda incluso en presumir, subrayando que a ella no le gusta lo más mínimo leer.

Todo surgió cuando presumía de estancias en su casa y sus seguidores comenzaron a fijarse en los pequeños detalles. Más bien, en las grandes ausencias. En la nueva estantería de su espectacular casa de Madrid no hay ni un libro, lo que ha llamado poderosamente la atención de muchos. Los comentarios comenzaron a acumularse señalando esta curiosidad, provocando que la protagonista se pronunciase al respecto: “No sois mejores porque os guste leer, hay que superarlo”, decía en un vídeo en Tiktok, siendo viral en cuestión de horas por las críticas.

María Pombo no comparte pasiones con Hitler

Son muchos los que han dado su opinión sobre la inapetencia de María Pombo frente a un libro. Es algo que no le motiva lo más mínimo, a pesar de después decir que sí que lee, aunque no es una cosa que le llame demasiado. Tiene algunos libros desperdigados por su casa, siendo principalmente de temática autoayuda: “Creo que hay que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer”, se defendía la influencer, que aclara que “a todos nos inculcaron la lectura en algún momento de nuestras vidas, y todos tuvimos que probar, pero hay a gente a la que le gusta y gente a la que no”.

Las críticas fueron feroces y muchos fueron los que pusieron de relieve su supuesta incultura. También los que destacaron que en su papel como influencer, siendo un ejemplo a seguir para muchos jóvenes, es peligroso mandar mensaje en contra de la lectura. Sobre esto se ha hablado mucho en redes sociales, también en los platós de televisión. Es el caso de Mariló Montero, que este jueves acudió al FesTVal de Vitoria para promocionar su paso por ‘MasterChef Celebrity’. Trató de romper una lanza a favor de la influencer, pero no estuvo muy acertada a la hora de compararla con Adolf Hitler.

Mariló Montero lo tiene claro y es de la opinión de que “una persona está más cultivada si lee libros que si no los lee”. Aun así, quiere romper una lanza a favor de María Pombo, pues ve injusto la oleada de críticas y descalificaciones que ha recibido por su confesión antilectura. “Yo he tenido grandes maestros, cultísimos, íntimos amigos catedráticos que precisamente los que más saben son los que menos presumen y los que no te hacen sentir mal porque seas menos ilustre que ellos, o incluso un ignorante. Defiendo totalmente lo que ha dicho María porque interpreto bien lo que ha querido decir (…) Hitler también leía mucho, por ejemplo, y no todas las personas que leen mucho son buenas”. No todos aplauden sus palabras.