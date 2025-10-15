Marina Romero y el valor de la sensibilidad: “Ya no me asusta, hoy sé que es mi mayor virtud”

En tiempos donde la vulnerabilidad suele esconderse tras filtros y sonrisas, Marina Romero ha decidido abrazarla públicamente. La joven, de 28 años, pareja de Javier Tudela y nuera de Makoke, atraviesa una etapa delicada, pero la está afrontando con serenidad, amor y una sensibilidad que, lejos de asustarla, ha aprendido a celebrar.

En sus historias de Instagram, la influencer ha compartido un texto de Luna Serrat, nieta del cantautor Joan Manuel Serrat, que parece resonar con su propio momento vital. "Ya no me asusta ser sensible, porque desde mi sensibilidad no hay debilidad, mi sensibilidad es la forma más genuina de demostrar que amo la verdad", se lee en uno de los fragmentos. Una declaración que reivindica la empatía y la ternura como formas de fuerza, y no como signos de fragilidad.

La familia, su refugio

El texto, que Marina hizo suyo, continúa: "No creo que haya vulnerabilidad en una persona que puede ponerse en los zapatos de alguien cada vez que puede, que sabe apreciar las pequeñas cosas de la vida. Ya no me asusta mi sensibilidad, hoy sé que es la virtud más grande que pude encontrar en mí". Un mensaje que llega en un momento en que su familia se ha convertido en el mejor refugio.

Desde que en septiembre Makoke aplazara su boda con el empresario Gonzalo Fernández, por motivos familiares relacionados con la salud, el entorno de la colaboradora ha optado por la discreción. Marina, por su parte, ha compartido pequeñas pinceladas de su día a día: desayunos tranquilos, juegos con sus hijos y paseos en familia, símbolos de una vida donde lo esencial ha vuelto a ocupar el centro.

Hace unas semanas, dedicaba a su pareja, Javier Tudela, una carta llena de amor y gratitud. "Ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo. Y aun así encontrando fuerzas para hacerme sonreír cuando más lo necesito". La joven aseguraba que su chico había "movido cielo y tierra" para que todo marchara lo mejor posible y que su amor se reflejaba en los pequeños gestos cotidianos: "En la forma en que me haces sentir que nunca estoy sola. Sé que detrás de cada paso tuyo hay amor, coraje y un corazón inmenso que late por los cuatro".

Tanto Makoke como Anita Matamoros han mostrado públicamente su admiración por Marina. "Estás siendo un ejemplo en todos los sentidos", le escribía la colaboradora. Mientras que Anita destacaba la fortaleza del núcleo familiar: "Tan bonita y tan valiente… Os admiro y quiero muchísimo".

También su círculo más cercano, como Arantxa de Benito, ha querido transmitir tranquilidad y esperanza: "Ella está más serena y muy arropada. Es una familia preciosa y muy unida. Creo que todo va a salir fenomenal".

En su última reflexión, Marina pone el acento en lo cotidiano: "Ahí entiendes que lo simple nunca fue pequeño, que lo esencial no estaba en lo extraordinario, sino en esos momentos sencillos que siempre estuvieron ahí, esperando a ser apreciados".