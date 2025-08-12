Mario, Sheila y Óscar Casas, de vacaciones en el paraíso: así es su villa de lujo que cuesta 12.000 euros por semana

Cada verano, la familia Casas disfruta de un viaje por todo lo alto. Una escapada a la que se unen tanto los padres como los hermanos: Sheila, Mario, Cristian, Óscar y Daniel Casas, el pequeño de la casa. Se decantan por destinos exóticos en los que pueden pasar más desapercibidos y en los que el sol y la playa son los grandes protagonistas.

Por su puesto, no se hospedan en hostales de 2 estrellas, y cada año se superan con el hotel. En esta ocasión, los Casas han puesto rumbo a El Salvador, un país caribeño con playas de arena blanca y aguas cristalinas que harán las delicias de la mediática saga.

Pero no necesitan salir del hotel para disfrutar de unas vacaciones inolvidables, puesto que el alojamiento que han elegido cuenta con todos los lujos y comodidades para que se sientan como en casa, ¡o mejor! Eso sí, ya les avisamos de que no es un complejo apto para todos los bolsillos.

Se trata de Al Suave House, una villa de lujo que destaca por su estructura de madera cruda, hormigón y materiales locales, además de una piscina de diseño serpenteante que evoca el río de El Zonte, conectando el interior con la playa.

La casa cuenta con cinco dormitorios con capacidad para 12 personas, todos con baño en suite y terraza privada; espacios comunes abiertos, mezzanine frente al mar, pabellón infantil, media room, cocina de chef, Sonos, Wi-Fi vía Starlink, servicio diario, chef opcional y hasta transfer al aeropuerto.

El precio por noche en Al Suave House no se publica ampliamente, pero su web oficial indica una tarifa que comienza en aproximadamente 2.000 dólares por noche, unos 1.700 euros. De este modo, la estancia de la familia Casas podría situarse en un presupuesto de al menos 12.000 euros semanales, dado el mínimo de siete noches requeridas.

Aunque apenas llevan 24 horas en El Salvador, los Casas ya han empezado a presumir de vacaciones de lujo en sus redes sociales. Mientras que Mario muestra su tonificada espalda mientras disfruta de una bebida con vistas a la playa, Sheila recoge su noche de insomnio por culpa del jet lag, que termina con un refrescante baño en la piscina cuando el sol todavía no ha salido del todo, a las 6:00 de la mañana. Algo más tarde, Óscar toma su primer desayuno en El Salvador para reponer fuerzas para el resto de la jornada.

En definitiva, unas vacaciones de ensueño junto a las personas más importantes de sus vidas, su familia.