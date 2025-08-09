Marlene Mourreau, ilusionada con Roberto Liaño: “Somos almas gemelas”

Tras pillarles en actitud cariñosa en una playa de Ibiza, Marlene Mourreau y Roberto Liaño han tomado caminos separados, porque la vedette tiene que atender a distintos compromisos profesionales con su show. Pero volverán a encontrase antes de finales de agosto, nuevamente, en la isla balear.

"Nos entendemos muy bien"

La francesa conoce a Roberto desde hace mucho tiempo, es más, el empresario ha pasado unos días en la casa de Marlene en Madrid la pasada primavera, y ahora fue él quien la invitó a su casa ibicenca.

Aunque Mourreau asegura que no se puede hablar de noviazgo, sí confiesa que "somos almas gemelas, nos une una gran complicidad, nos entendemos muy bien". Y no descarta afianzar esa unión, pasando de una íntima amistad a algo más serio en el futuro en el plano sentimental.

Es la primera vez en años que se la pilla tan cariñosa con un hombre. Que se sepa, no ha tenido pareja estable desde hace tiempo. Su único y gran amor era su hijo Gabriel, que ha seguido los pasos artísticos de su progenitora.

Marlene está preparando un gran proyecto para el último trimestre de este año, una comedia musical, "Rebe cabaret", que cuenta la historia de una vedette francesa que ya ha vivido su momento de gloria, que por culpa de una drag queen se arruinó. Y monta una gran función para resurgir de sus cenizas. El estreno será el 16 de octubre en el teatro Espacio Madriz, de Madrid. Pero antes llevará su espectáculo veraniego a diversos puntos de la geografía española.