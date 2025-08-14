Marlene Mourreau, sobre su relación con Roberto Liaño: "De momento, no estoy enamorada"

Las imágenes de Marlene Mourreau y Roberto Liaño, en actitud cariñosa en una playa ibicenca, han dado lugar a todo tipo de comentarios. La artista francesa aclara:

“No somos novios, pero es cierto que existe mucho feeling y complicidad entre los dos. Nos conocemos desde hace años y, al igual que yo le invito a mi casa de Madrid, esta vez nos hemos visto en su casa de Ibiza. Voy a ser sincera: de momento no estoy enamorada. ¿Hay que ser novios para tener una relación con un hombre? Roberto es un tío estupendo, ha estado con mujeres muy guapas, pero es todo lo contrario a Escassi: tiene un buen cerebro, es muy honesto, no engaña a nadie y es tan directo como yo. Nos parecemos mucho”.

-Y le tiene un gran cariño.

-Mucho. Además, es muy atractivo, alto, se cuida mucho, tiene clase… pero a nuestras edades no estamos para casarnos. La verdad es que nos sentimos muy a gusto cuando nos vemos. Nos entendemos a la perfección. Como le digo, hay mucho feeling, pero no estamos en plan novios todavía. Nos pillaron en la playa y Roberto es muy besucón, muy sensual y cariñoso.

-¿Podrían ser novios en el futuro?

-Es posible, porque somos almas gemelas. No nos gustan el alcohol ni las drogas, llevamos una vida sana, somos humildes… eso es lo que me atrae de Roberto.

-¿Qué planes de trabajo tiene?

-Estoy en Madrid ensayando mi show. Tengo varios bolos de verano, uno en Calatayud, otro en Cuenca… y mi próximo gran proyecto es protagonizar una comedia musical, “Rebe Cabaret”, que cuenta la historia de una vedette francesa que ya ha vivido su momento de gloria y que, por culpa de una drag queen, se arruina. Entonces monta una gran función para resurgir de sus cenizas. El estreno será el 16 de octubre en el Teatro Espacio Madriz, de Madrid.