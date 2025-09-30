Marta Castro y Rodri Fuertes esperan su primer hijo en común: "Nuestro mayor sueño se ha hecho realidad"

Buenas noticias para Rodri Fuertes y Marta Castro. La pareja acaba de anunciar que se convertirán en padres de su primer hijo en común en 2026. A través de un emotivo vídeo en redes, la ex de Fonsi Nieto y el que fue pareja de Adara Molinero han confirmado que serán uno más en la familia el próximo año.

Un sueño hecho realidad

"El corazón nos late más fuerte que nunca… porque muy pronto seremos uno más. La emoción, la alegría y el amor que sentimos son tan grandes que es imposible explicarlo con palabras", comienzan diciendo en el comunicado conjunto.

"Ha sido un camino largo y no siempre fácil, pero ha sido un camino juntos, con esperanza y fe en cada paso. Nuestro mayor sueño se ha hecho realidad y ya viene en camino", finalizan en el escrito, no sin antes agradecer a Clínicas Eva, experta en reproducción asistida y fertilidad, su labor en este camino.

El post se ha llenado de numerosos mensajes de amor y cariño hacia la pareja. Entre los rostros conocidos que han expresado públicamente su alegría por la feliz noticia, Lara Álvarez, Nagore Robles, Leire Martínez, Oriana Marzoli, Sheila Casas, Laura Matamoros y Kiko Jiménez, entre otros tantos vips del universo Mediaset.

Relación consolidada

Su noviazgo comenzó en 2023 y hoy, dos años después, dan un paso más en su relación convirtiéndose en padres de su primer hijo en común. Rodri Fuertes se estrenará en la paternidad en los próximos meses, mientras que Marta Castro ya es madre del pequeño Hugo, fruto de su relación con Fonsi Nieto. Rodri Fuertes saltó a la fama en 2017 por participar en "Gran Hermano". Entre sus novias famosas destacan Adara Molinero y Bea Retamal. ambas concursantes de la misma edición de Rodri.