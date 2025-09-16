Marta López Álamo sale en defensa de Mar Flores tras la publicación de sus memorias: "Me parece triste"

La publicación de las memorias de Mar Flores ha causado un gran revuelo mediático. La modelo, en su libro, se sincera sobre algunos de los episodios más oscuros de su vida y el pasado de la madre de Carlo Costanzia vuelve a estar en boca de todos. Dentro de las páginas de su autobiografía, Mar Florestacha de "machista" a Kiko Matamoros, su excuñado, exrepresentante y uno de los hombres que ha marcado su historia.

La defensa de Marta López Álamo

La esposa de Kiko Matamoros ha sido una de las últimas en reaccionar públicamente al revuelo que ha causado la publicación de las memorias de Mar Flores. Marta López Álamo ha roto con su discreción y no ha dudado en salir en defensa de la modelo. El colaborador de "No somos nadie" asegura que su exrepresentada miente y que más que memorias son "desmemorias".

Portada de "Mar en calma", las memorias de Mar Flores La esfera de los libros

"Mi marido es muy buena persona, se le está metiendo, y al final Mar seguramente que sea súper buena persona. Y lo que dice es cierto, se está enfocando todo en si miente o no miente, o en quién miente o cómo miente, pero no se está poniendo el foco en lo que quiere destacar que es el linchamiento que recibió", ha comenzado diciendo Marta López Álamo en su última intervención mediática.

"Por cierto, Kiko la ayudó siempre porque era su representante y además lo ha condenado públicamente el linchamiento. Y lo condena, me lo ha condenado a mí en privado, que hemos hablado, me sé toda su vida, y yo lo condeno también que siga pasando a día de hoy, pero me parece triste que al final se esté poniendo el foco en las guerras de ella con sus parejas en lugar de en lo que ella quiere decir, que es cómo se ha sentido ella", ha sentenciado la modelo.

Makoke se posiciona al lado de Kiko

A pesar de sus desavenencias, Makoke no ha dudado en ponerse al lado de Kiko Matamoros tras la publicación de las memorias de Mar Flores. "Entiendo en que está en su derecho en hacer sus memorias, por supuesto, porque es una de las mujeres y de los personajes más fuertes del mundo del corazón, pero que sea valiente y que cuente la verdad. La verdad no la ha contado. Cuenta medias verdades y creo que esto es muy peligroso porque parece que ha ocurrido así", sentenció la colaboradora de televisión.