Marta Luisa de Noruega celebra su amor con Durek Verrett mientras la Corona atraviesa su mayor crisis

La Casa Real de Noruega no atraviesa su etapa más tranquila. Los titulares en torno a Marius Borg, hijo de la princesa heredera Mette-Marit, imputado por delitos de violencia y violación, han colocado a la monarquía escandinava en una posición comprometida. A ello se suman las controversias en torno a Durek Verrett, autodenominado chamán y marido de la princesa Marta Luisa, que ha sido señalado por declaraciones excéntricas y acusaciones del pasado. Sin embargo, ajena al ruido, Marta Luisa (53 años) ha querido centrarse en el amor: ha dedicado a su esposo una emotiva carta en Instagram para celebrar su primer aniversario de casados.

"Feliz aniversario, mi amado esposo. Soy muy afortunada de tenerte en mi vida y recorrer este camino contigo", comienza el texto, acompañado de imágenes inéditas de su boda en Geiranger. La princesa subraya cómo su pareja la ayuda a "recordar quién realmente es" y asegura que su luz interior le da el valor de mantenerse firme "ante la adversidad". Palabras que, aunque escritas en clave romántica, parecen resonar como un eco frente a la tormenta mediática que envuelve a su familia.

"Te amo a través del tiempo y el espacio"

El homenaje digital no se limitó al plano sentimental. Marta Luisa, madre de tres hijas -Maud (22), Leah (20) y Emma (16)- fruto de su primer matrimonio con el escritor Ari Behn, también destacó el vínculo de Verrett con ellas. "Lo que más valoro es que amas a mis hijas como si fueran tuyas, y me amas aún más por ello", escribió. El texto concluía con un mensaje casi espiritual: "Te amo a través del tiempo y el espacio. Al final, el amor siempre gana".

La fecha no podía ser más significativa. Hace un año, la pareja sellaba su unión en una ceremonia de varios días en el Hotel Union de Geiranger con más de 300 invitados y una exclusiva vendida a "¡Hola!" y "Hello!". Una decisión inédita en la realeza noruega que suscitó críticas y marcó el tono de un matrimonio dispuesto a desafiar las convenciones.

Ahora, coincidiendo con su aniversario, Netflix ultima el estreno de un documental sobre su historia de amor: "Realeza rebelde: una insólita historia de amor". Dirigido por Rebecca Chaiklin, el proyecto promete mostrar la preparación de la boda y la convivencia de la pareja con el escrutinio público. Una apuesta mediática que, inevitablemente, reabre el debate sobre dónde termina la libertad personal de Marta Luisa y dónde empieza la responsabilidad de ser princesa.

Mientras la Corona noruega lidia con acusaciones que amenazan su prestigio, Marta Luisa se reafirma en lo que considera su verdad: el amor como escudo frente a cualquier tempestad.