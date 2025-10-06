Tajante
Marta Peñate explota por las críticas por su boda con Tony Spina: "El amor no tiene precio"
La televisiva ha estallado en redes tras anunciar su enlace con el italiano en Honduras durante su viaje a "Supervivientes: All Stars"
Marta Peñateha viajado de nuevo a Honduras con una importante misión: anunciar la unificación de los participantes de "Supervivientes: All Stars". La canaria ha regresado a la isla un año después de alzarse como ganadora del reality y allí se ha reencontrado con su pareja, Tony Spina, actual concursante de la edición.
Durante su romántico reencuentro, Marta Peñate sorprendió a su novio -y a la audiencia- pidiéndole matrimonio en directo: "Siempre decimos que tu y yo somos la prioridad pero por cosas que nos pasan, yo siempre intento atrasar una cosa que tu siempre has querido y has tenido ilusión. Tú me lo dijiste hace cuatro años, y ahora te lo voy a decir yo a ti en serio. Tony, mi amor, ¿quieres casarte conmigo?".
Marta Peñate, cansada de críticas
La pareja protagonizó uno de los reencuentros más románticos y lacrimógenos de la historia del programa, pero la pedida de mano de Marta Peñate ha suscitado numerosos comentarios negativos que la señalan de haber sacado, presuntamente, beneficio económico por hacerlo en "Supervivientes: All Stars".
Cansada de críticas, la canaria ha explotado en redes con un tajante mensaje. "Estoy aquí en Honduras y me llega todo lo que dice la gente amargada de España. Digo amargadas porque no han conseguido un amor como el mío en su vida", comienza diciendo en un story de Instagram. "Voy a decir cosas... El amor no se compra con dinero, estoy en Honduras cobrando 0 euros, me voy a casar pudiendo hacerlo en España remunerado, pero lo dicho, el amor no tiene precio. Y sí, me caso en Honduras y la boda es real", sentencia la televisiva.
"Mis seguidoras sabéis el motivo del casamiento: no tengo tiempo en España, no tengo tiempo porque estoy con el tema del embarazo, y no me puedo permitir los nervios de una boda, mucho menos preocupaciones extras. Mi meta es conseguir quedarme embarazada, pensaba casarme una vez lo consiguiera, pero se me dio esta oportunidad y la aproveché. Y sí, a partir del martes Tony será mi marido", finaliza Marta Peñate en el escrito.
La reacción de Oriana Marzoli
"Yo a circos no voy, no me gusta, no tengo ese sentido del humor", respondió Oriana Marzoli al ser preguntada por Sandra Barneda en el debate de "Supervivientes: All Stars" sobre la boda de Tony Spina, su ex, y Marta Peñate. "Es una vergüenza, pero no pasa nada".
"Yo creo en el matrimonio para toda la vida, pero no puede ser que alguien que dijo que no se casaría si no es porque le paguen la boda ahora que se la pagan sí... Eres muy cutre", sentenciaba Marzoli.
