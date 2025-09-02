Marta Peñate y Oriana Marzoli, a la gresca en un hotel: “Eres una payasa”

La fiesta grande de la televisión ha llegado a Vitoria, con el inicio del FesTVal. Aquí se presentan las novedades de todas las cadenas de cara a la nueva temporada, así como permite a las estrellas de la pequeña pantalla darse un baño de masas. Así lo ha hecho Eva González, teniendo la oportunidad de opinar sobre la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales. También Sebastián Yatra, que ha protagonizado un tenso momento con la prensa cuando ha sido preguntado sobre la relación de Aitana y Plex, además de un gesto extraño de la catalana.

Pero la jornada en Vitoria ha dado para mucho. También para alguna que otra trifulca. Y es que juntar a según qué personajes del universo de los realities de Mediaset entraña sus peligros. Y así ha sucedido cuando Marta Peñate y Oriana Marzoli han cruzado miradas a la hora de acudir a promocionar sus proyectos, saltando a la gresca de muy malas formas. El pasado y el presente de Tony Spina se llevan muy mal y se han cruzado a las puertas de un hotel y han vuelto a protagonizar un enganchón.

Marta Peñate y Oriana Marzoli de nuevo enfrentadas

Marta Peñate no es de las que se mantenga callada cuando algo se le atraviesa por la mente. Así lo hizo este fin de semana, cuando se anunció que Tony Spina regresaba a los Cayos Cochinos como concursante oficial de ‘Supervivientes All Stars’. Una buena nueva tras haberlo intentado hace una década, cuando estaba saliendo con Oriana y ésta le fue infiel. Ella lo negó por supuesto, pero con los años terminó reconociendo que hubo besos furtivos a espaldas de su chico.

Ante el anuncio de su fichaje por el reality en Honduras, Peñate cargó contra Marzoli, señalando que no para de hacer realities en muchos países porque en España ya no le abren las puertas. Quiso remarcar que no sería la mejor candidata para participar en un programa de esta índole, pues acaba siempre por abandonar antes de tiempo. Sobre esto ya ha sido preguntada la aludida por los micrófonos de ‘Europa Press’ en Vitoria y no ha dudado en dejarle las cosas claras a su enemiga.

“Ah, no, no, yo fui con Tony Spina, su novio, a hacer un reality en Chile porque lo valemos, porque cuando te llaman del extranjero significa que no te quedas solo en producto nacional, sino que eres una estrella, como hace la Pantoja, como hace Ana Mena…”, se compara Oriana con dos grandes de la música. “No todo el mundo cuenta con la suerte de poder salir”, destaca. Una forma de dejar claro que ella ha llegado a una categoría superior a la de la nueva novia de su ex, con la que protagonizó un altercado en el hotel.

Oriana y Marta Peñate han coincidido a las puertas de un hotel, como así ha reconocido después su enemiga, al responder a la polémica que ellas mismas están creando. Tras un cruce de palabras, Marta le preguntó a la otra si tenía algún problema con ella: “Me dijo que si no la pagaban, no discutía conmigo. Y le respondí ‘Eres una payasa’”. Aun así, no pasa por alto el detalle de que Oriana se considere una “estrella internacional” a su lado: “Yo me quedo aquí porque aquí me quieren. La verdad es que nunca me ha pasado nada donde trabajo. A ella sí. O no tiene dignidad o se inventó todo lo que dijo”, eleva el tono con acusaciones veladas.