Marta Riumbau toma una importante decisión tras sufrir un aborto: "No voy a volver a intentarlo"

Marta Riumbau anunció el pasado domingo 9 de noviembre que había sufrido un aborto espontáneo en su sexta semana de embarazo. Tal y como confesó la propia infuencer, "nadie sabía que estaba embarazada". Tras este duro varapalo, la ex de Diego Matamoros ha reaparecido en redes y ha comunicado la importante decisión que ha tomado sobre la maternidad.

No volver a intentarlo

Aunque no "hace muy bien hablar del tema", Marta Riumbau se ha confesado con todos sus seguidores a través de sus historias de Instagram. "No va a haber un bebé arcoíris. No voy a volver a intentarlo. Era el último embrión y algo que he tenido bastante claro y que dije cuando empecé este proceso en septiembre. 'Si sale mal, no vuelvo a empezar'", ha comenzado diciendo la influencer, añadiendo que "no volveré a empezar otra vez con los ciclos".

Sobre por qué ha tomado esta decisión, Riumbau ha explicado que "yo ya tenía hace tres años, que fue cuando los congelé, una probabilidad de 0,13, que es bajísima. Pues ahora, tres años más tarde, que encima es cuando empieza la curva baja, habría menos y de peor calidad. Tendría que hacer varios ciclos, y lo que digo, serían de peor calidad. Sería hormonarme muchísimo y sería un proceso muy largo que nadie te asegura que puedas sacar X y que luego tengas X embriones de ahí".

Marta Riumbau. Gtres

Como la influencer ha revelado, este proceso desgasta tanto a nivel emocional como físico. "Es duro. Yo creo que de alguna forma te obsesionas, se vuelve tu centro, y desestabiliza muchísimo. Sobre todo cuando va mal. Cuando va bien también, pero de otra forma. Te tranquilizas más", ha confesado, señalando que no puede permitirse ser "una montaña rusa. Ni estar mal. Ni poder estar cien por cien para ella. Así que por eso me puse ese límite".

A pesar de haber sufrido un aborto, para Riumbau su hija Julieta es lo más importante: "Yo ya gané con ella. Entonces estoy más que feliz". Eso sí, ha revelado si su "situación fuese distinta al 1000%, lo intentaría hasta el último óvulo". "La mejor forma de seguir es continuar. Muchas gracias y un abrazo a todas las que estáis en la misma situación, gracias por compartir y os mando toda la energía positiva y todo el amor del mundo", ha zanjado la creadora de contenido.

Madre soltera

Marta ya es madre de una niña, la pequeña Julieta, que cumplió su primer año el pasado 5 de noviembre. La influencer decidió ser madre soltera tras su ruptura con Diego Matamoros, con el que mantiene una buena relación. "Es una decisión que tomé en una semana de enero de este mismo año. En días, he tomado decisiones que han cambiado todo y no quiere decir que sean impulsivas... son totalmente meditadas", confesaba días antes de dar a luz a su hija sobre convertirse en madre soltera.

Hasta llegar a esta decisión, Riumbau tuvo que hacer un trabajo de desconstrucción, tal y como ella misma reveló en una entrevista, "Tenía que entender que una familia no es el 'abc' que nos han enseñado desde el colegio: boda-casa-hijo (...) Desde la transferencia del embrión, lo he hecho todo sola y es algo que me gusta. He tenido apoyo y con quien hablar cuando lo he necesitado, pero ciertos aspectos me gusta gestionarlos por mi cuenta, soy muy independiente", explicó.