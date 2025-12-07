E. Massaad, el creador de la salsa secreta más viral

En julio de 2024 aterrizó Swiss Butter en Madrid, uno de los restaurantes más virales de los últimos meses en la capital. Tras conquistar varios mercados de Oriente Medio y convertirse en una sensación gastronómica en Londres y Dubái, el local que compite con el popular Café de París por su salsa secreta abrió sus puertas en el barrio de Chamberí de la mano de Eddy Massaad, fundador del negocio. ¿El secreto de su éxito? Una carta reducida solo a tres platos, salmón, pollo y ternera, acompañados de una salsa secreta capaz de generar largas colas a la entrada. Lo que oyen.

Ocho años después de su creación, la marca Swiss Butter triunfa en todo el mundo y se encuentra en pleno proceso de expansión. Nació en 2017, en un pequeño local de Beirut, de la mano de Eddy Massaad, aunque el empresario libanés reconoce que la idea de su restaurante comenzó mucho antes. «El origen de Swiss Butter se remonta a cuando estaba al frente de mi primera empresa, I Manage. Varios años antes, mi equipo y yo gestionábamos cinco de los principales clientes del sector hostelero en el Líbano, y habíamos llegado a un punto en el que necesitaba pensar cuál sería el siguiente paso para el crecimiento de mi empresa», explica a LA RAZÓN.

La expansión

En la actualidad, existen 19 restaurantes Swiss Butter repartidos en seis países. «Nos estamos preparando para expandirnos aún más en Europa y, próximamente, en América del Norte. A medio plazo, nos enfocamos en crecer en las principales ciudades globales que tengan sentido para nuestra marca; no pensamos solo en expandirnos rápidamente», señala Eddy Massaad sobre su estrategia. «Las próximas aperturas serán en Europa y América del Norte. Ambas son emocionantes porque estarán en capitales globales que representan el siguiente capítulo de nuestra historia». En 2024 atendieron a más de dos millones de clientes en todos los restaurantes del mundo. En total, la empresa cuenta con más de 700 trabajadores y continúa ampliándose.

Según Massaad, «el éxito de Swiss Butter proviene de un compromiso inquebrantable con nuestros estándares de servicio, los estándares de marca, la cultura de empresa y, por supuesto, nuestro menú y nuestra salsa. Donde quiera que vayas en el mundo obtienes el mismo sabor, la misma experiencia y sensación. No importa si estás en Beirut, Madrid, Dubái o Londres; ese tipo de fiabilidad genera confianza». La salsa, su secreto mejor guardado, está elaborada con mantequilla y 33 hierbas y especias: «No franquiciamos. Somos propietarios y operadores de todos los restaurantes. Esto es más costoso, pero al final es la esencia de la compañía. Madrid ha sido increíble. Hemos tenido colas desde el primer día. La gente se conecta con la experiencia, pero también con la energía. Estamos buscando nuevas ubicaciones en España».