Máxima preocupación por Jaume Anglada: último parte médico

El cantante y compositor Jaume Anglada, íntimo amigo del Rey Felipe VI, fue víctima de un grave atropello en Palma de Mallorca en la madrugada del viernes 8 de agosto de 2025. Circulaba en moto cuando fue embestido por un coche cuyo conductor se dio a la fuga y posteriormente fue detenido con una tasa de alcoholemia que triplicaba el límite permitido.

Anglada permanece ingresado en la UCI del Hospital Son Espases en estado grave, aunque su vida no corre peligro, de acuerdo con la última información médica. Fue operado de urgencia, se le extirpó el bazo y padece un traumatismo craneoencefálico, así como múltiples fracturas en cadera, mandíbula y costillas.

Sucesos.- Prisión provisional para el joven detenido por atropellar al cantante Jaume Anglada en Palma Europa Press

Según el último parte médico, emitido este sábado, la situación clínica es todavía de gravedad, sigue en la UCI bajo vigilancia estrecha y está en coma inducido, pendiente de evolución en las próximas horas. La noticia ha generado gran preocupación tanto en su entorno personal como en la Familia Real. Siempre que no se registren cambios relevantes en su estado, no habrá más actualizaciones hasta mañana.

La familia del cantante ha agradecido las muestras de cariño recibidas y ha pedido a los medios y al público respeto a la intimidad en estos momentos tan delicados. El entorno confía en que la fortaleza del músico y la atención médica permitan una evolución favorable en los próximos días.

El joven de 20 años responsable del atropello ha sido enviado a prisión provisional tras haber admitido los hechos y haberse comprometido a hacerse cargo de la responsabilidad civil; se le imputan los delitos de abandono del lugar del accidente, lesiones imprudentes y contra la seguridad vial.