Meghan Markle: el error de ir pisándole a Kate Middleton los talones

Es difícil saber si la rivalidad entre Meghan Markle y Kate Middleton es auténtica o se trata simplemente de una tensión entre cuñadas amplificada desde dentro y fuera de La Firma a partir de rumores, interpretaciones y algún infundio.

Todo empezó con un vestido infantil

El detonante, según ha trascendido, fue la discusión sobre el vestido de la princesa Charlotte en la boda de Meghan y Harry en 2018, un altercado que terminó emocionalmente como el rosario de la Aurora. Los empleados de Windsor siempre hablaron de una distancia entre cuñadas que se agrandó tras la salida de los duques de Sussex de la familia real británica.

El príncipe Harry y Meghan publican las fotos oficiales de su boda larazon

El hermano de Meghan, Thomas Markle Jr., ha declarado públicamente que los celos que su hermana siente por Kate tuvieron como origen la diferencia de trato que percibió tanto en la institución como por parte de la prensa. Es cierto que los medios han alimentado constantemente esta comparación y la supuesta enemistad con crónicas muy descriptivas y titulares a veces muy ponzoñosos.

Actualmente, el contacto entre Meghan y Kate es prácticamente inexistente, igual que ocurre entre los hermanos, Harry y William. Ahora ha sido su examiga Lizzie Cindy, modelo y presentadora de radio y televisión, quien ha echado más leña al fuego con sus declaraciones en "Daily Mail": "Tiene que dejar de amargarse". En la entrevista concedida a este medio, no se mordió la lengua. "No importa cuántos frascos de mermelada prepare, tiene que dejar de fingir. No es Martha Stewart [la gurú del estilo de vida]", dijo.

Meghan Markle, durante su nuevo programa en Netflix Netflix

"Está furiosa"

Admite que la duquesa le pareció "realmente divertida, realmente encantadora" cuando se conocieron en 2013 en un evento benéfico en Londres, pero insistió en su escasa autenticidad. No contenta con contar que Meghan, que en aquella época triunfaba como actriz, le preguntó el día de su encuentro si conocía a "hombres famosos" , sobre todo británicos, Lizzie relató lo difícil que le resultaba a la duquesa de Sussex comportarse de una manera relajada, tal y como hacía cuando inició su carrera. "Está furiosa al ver que el público aprecia a Kate. Debe dejar de amargarse, enojarse y quejarse”, añadió.

Meghan y Harry en Colombia. Gtres

Desde el 26 de agosto, la segunda temporada de la serie "With Love, Meghan" está disponible en Netflix . En los ocho episodios, la duquesa comparte cocina, manualidades y otras habilidades con sus amigos cercanos, entre ellos José Andrés, Jamie Kern Lima, Heather Dorak y Daniel Martin. La ausencia más comentada por los espectadores del programa ha sido la del príncipe Harry.

El hijo de Carlos III hizo una breve aparición durante la primera temporada del programa durante el almuerzo compartido con sus amigos y familiares, pero en esta nueva entrega ha preferido mantenerse alejado y animar a su esposa desde la distancia y cediendo cada momento de gloria a su esposa.