Melanie Griffith cumple 68: cuatro bodas, tres maridos, cuatro hijos y una nueva ilusión

La actriz Melanie Griffithsopla hoy las 68 velas de su tarta de cumpleaños con la emoción puesta en la boda de su hija Stella y su prometido, el empresario tecnológico Alex Gruszynski, que sellarán en octubre una historia de amor que comenzó en la infancia. Para la estrella es un momento especialmente feliz que comparte con su exmarido y padre de Stella, Antonio Banderas. A pesar de su separación, hace ya una década, mantienen una estrecha relación y se demuestran con frecuencia su cariño y apoyo mutuo en las rede sociales.

Antonio Banderas en compañía de su exmujer Melanie Griffith y la hija de ambos, Stella del Carmen Instagram

También el vínculo entre madre e hija es muy cercano. "Me ha enseñado la importancia de crear un espacio seguro para mí misma para encontrar el equilibrio y sentirme arraigada", declaró Stella a la revista Vogue. Por su parte, Melanie, que admite haber sido una madre atípica, habló de la importancia de pasar el mayor tiempo posible con sus cuatro hijos. "Hemos tenido una relación muy abierta donde ningún tema estaba realmente prohibido. Esto me permitió generar una enorme confianza con ella, lo que a su vez me dio la libertad de expresarme sin temor a ser juzgada", confirmó su hija.

Melanie Griffith saltó a la fama tras interpretar a Tess McGill en la película de 1988 "Working Girl". Hollywood le permitió vivir romances muy cinematográficos que acabaron en cuatro matrimonios con tres hombres: Stephen Bauer, padre de su hijo Alexander; Don Johnson, padre de Dakota y Jesse, su hijastro; y Antonio Banderas, con quien tuvo a Stella. A los tres, según dice, los sigue queriendo con todo su corazón..

De Don Johnson a Antonio Banderas

Conoció a Don Johnson con apenas 14 años y se casaron unos años después. Su vertiginoso matrimonio duró solo un año y volvieron a estar juntos menos de una década después. "Fue algo kármico natural para nosotros volver a estar juntos y tener a Dakota. Si te pones a pensarlo, ella estaba destinada a venir al mundo", recordó años después.

Tras su primer matrimonio, Griffith se casó con Steven Bauer. Fue tras su separación cuando volvió a pasar por el altar con Johnson. Siete años después, rompieron definitivamente. No tardó en llegar a su vida el galán Antonio Banderas.

El actor Antonio Banderas (i) y su mujer, la estadounidense Melanie Griffith larazon

Griffith ha explicado que su matrimonio con Banderas «era más emocionante que interpretar un papel en el cine. Ambos terminaron su relación de casi una década en 2015, pero han mantenido una estrecha relación, igual que con el resto de sus ex.

A pesar de esta vida sentimental tan agitada, ha cerrado la puerta al matrimonio. "Realmente ya no creo que sea relevante para nadie", declaró hace un tiempo a la revista InStyle . "Pero sobre todo si tienes más de 60 años, cuatro hijos y vives la vida que siempre has soñado. Entonces, ¿para qué casarse? Me encantaría enamorarme y tener un romance, una relación, pero no lo he hecho. Sigo buscando. He tenido un par de amantes, pero no una relación".

Sin Tinder

Cuando le preguntaron si alguna vez consideraría la moda de las apps de citas modernas, respondió con valentía: "No, Dios mío. Tinder o algo así sería de muy mal gusto, creo. Creo que puedo encontrar a alguien por mi cuenta. Pero si conoces a alguien, por favor, dímelo".

Con sus hijos mayores, se ha tomado su tiempo para reorganizar su vida. Su proyecto más ilusionante es la escritura de sus memorias, un empeño que le obliga a rescatar recuerdos, fotos y reliquias de ella y de su familia.

Melanie Griffith con su hija Dakota larazon

En esta fase introspectiva y emocional, la parte más dolorosa será revivir su lucha contra las adicciones. "Soy alcohólica y adicta y toda mi vida he luchado contra eso, y lo he hecho bien. Ahora estoy genial. Me siento libre, no bebo, no tomo pastillas. Es como haber salido de prisión", afirmó en 2010 a ¡HOLA!.