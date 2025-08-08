Melendi, el éxito del músico redimido: giras y ladrillo vip

Si hay una palabra que acompañe a Melendi es el éxito. Hace unos días, el asturiano se emocionaba al cantar a pie de césped del Carlos Tartiere «Volveremos», el himno del Real Oviedo, el equipo de su vida (de niño llegó a jugar en las categorías infantiles del club). Era la fiesta del ascenso a primera división, y las lágrimas del artista ponían los pelos de punta a los aficionados.

Atrás quedaron los tiempos en los que la polémica le perseguía. Esos inicios en los que la gestión del éxito y sus hábitos le convirtieron en carne de titular con cargo a sus excesos. Melendi disfruta de un momento de madurez con su gira «20 años sin noticias», en los que no sólo ha recorrido España y Latinoamérica, también se ha abierto camino en el difícil mercando de América con conciertos en Nueva York, Orlando, Chicago, Dallas o Houston. Conciertos que baten récords antes de arrancar: el artista vendió mas de 150.000 entradas y consiguió dos «sold out», en 14 de 16 conciertos.

Melendi vive una segunda juventud que he hace conectar con varias generaciones de fans que le siguen allá donde va, desde su gira de conciertos propios, hasta los festivales más «teens» donde también participa con éxito. Festivales como el Arena Sound (Burriana), Boombastic Costa del Sol (Estepona), Son do Camiño (Santiago), Caudal Fest (Lugo), o el Jardín de las Delicias en Madrid, son parte de su gira de conciertos este verano. Ese éxito del asturiano se traduce en cifras. Melendi suma 24 discos de Platino en España. Sus reproducciones en plataformas digitales le convirtieron en 2019 en el artista español más escuchado de todos los tiempos en Spotify.

Melendi, en la Velada del Año V Raquel Alvarado La Velada del Año V

En febrero de 2021 montó Mai Home SL, una sociedad dedicada a la construcción de edificios residenciales y viviendas de lujo que comenzó a operar en la zona de Boadilla del Monte. donde vive. Paralelamente a esta sociedad, Melendi participa como socio en otras dos más dedicadas al «real estate», Alcalá Partners SL, Luz y Hogar Soluciones SL, Promociones Ionmel SL y Calm Holding SL, esta última con Melendi como administrador único y un capital de casi 3 millones y medio de euros.

Socio de su mujer

También toca otros palos. Para ello Melendi ha montado RJL Entertainment SL, una productora en la que participa como administrador solidario junto a dos miembros de su familia: su mujer Julia y su cuñada Livia Nakamatsu, que completan el equipo directivo de la sociedad. Dedicada a la «edición, grabación, distribución y venta de soportes fonográficos y videográficos con carácter de exclusividad, para su reproducción, distribución y comunicación pública», la empresa, que echó a andar el pasado 5 de junio.

Melendi es también padre de familia numerosa, tiene cuatro hijos de distintas realciones. Su hija mayor, Carlota (2005), es la únca mediática y sigue el camino de su padre, pero como modelo. Carlota, de 20 años, fruto de su relación con Miriam Martínez de la Vega. La joven, es amiga de Daniela y Martina, las hijas mellizas de Raquel Meroño. Juntas están dado sus primeros pasos en el mundo de la moda y las redes sociales, desarrollando producciones conjuntas de contenido en Instagram y TikTok y mantieniedo una estética visual coordinada.