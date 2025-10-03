Melyssa Pinto y su sonrisa delatora al hablar de su historia de amor con Mario Casas: "Estoy feliz y agradecida con la vida"

Melyssa Pinto ha presentado este jueves, 2 de octubre, la colección de zapatos que ha diseñado para Gioseppo y se ha mostrado ante las cámaras "muy feliz y agradecida con la vida" porque este sueño "ya está hecho realidad".

A pesar de estar viviendo un sueño y ser uno de los nombres más relevantes en redes sociales, su vida sentimental sigue causando interés... sobre todo desde que hace unos meses se confirmase su relación con Mario Casas. Hoy ha tenido que enfrentarse a las preguntas de su vida privada y, con máxima elegancia, ha salido del paso dando más detalles que nunca.

"En la vida hay muchas etapas y ahora mismo estoy en una en la que prefiero guardar bien lo que el corazón siente", explicaba a los reporteros cuando le preguntaban por su corazón. Asegurando no tener reparo en hablar de su historia de amor, la influencer explicaba que no quiere hablar públicamente de su relación con el actor, pero con una sonrisa confirmaba que todo va viento en popa: "Qué os voy a contar que no sepáis, si ya lo veis".

Además, ha aprovechado la oportunidad para confesar que "los titulares que veo el 90% de las veces son bastante sensacionalistas y no explican la verdad" y que "cuando leo algo que es mentira o que creo que es mentira, intento no leerlo" porque no le hace bien. Tanto es así que "ahora lo llevo en la ignorancia y es lo mejor que he podido hacer".

Por último, Melyssa ha desvelado que le gustaría "separar mi vida profesional de lo personal" porque "he hecho un proyecto súper bonito que desde pequeña he soñado con ser diseñadora y que siento que se está opacando por mi vida sentimental".